Führender Logistikanbieter eröffnet neuen 20-Millionen-Dollar-Jointventure-Betrieb in Bahrain

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -Investition zur Förderung der Expansion der regionalenGeschäftstätigkeit auf den Chemie- und Petrochemie-Märktennogaholding, der Investment- und Geschäftsentwicklungszweig derNational Oil and Gas Authority (NOGA) in Bahrain, und SchmidtHeilbronn haben heute ihren neuen Jointventure-Betrieb, SchmidtLogistics Bahrain, eingeweiht.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/600934/nogaholding.jpg )Der 20-Millionen-Dollar-Betrieb schafft - direkt und indirekt -100 Arbeitsplätze im Logistiksektor. Der Betrieb ist in derLogistikzone von Bahrain angesiedelt und wird die wachsendeGeschäftstätigkeit in der Zone unterstützen, insbesondere auf denChemie- und Petrochemie-Märkten.Seine Exzellenz Shaikh Mohamed bin Khalifa Al Khalifa, Öl-Ministerund Vorsitzender von nogaholding sagte: "Wir gratulieren Schmidt zurEröffnung unseres neuen Jointventure-Betriebs hier in Bahrain, wo dieNachfrage nach den hochspezialisierten Dienstleistungen von Schmidtsehr groß ist.""Unser neuer Betrieb wird beträchtliche positive Auswirkungen aufdie chemische und petrochemische Industrie der Region haben und denTransport von Gütern in den GCC-Staaten beschleunigen undvereinfachen. Wir sind stolz darauf, dass wir die Einrichtung diesesBetriebs durch unsere Partnerschaft mit Schmidt unterstützt haben,und wir werden den Betrieb auch in Zukunft unterstützen."Herr Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Schmidt-Gruppe, sagte:"Diese neue Entwicklung spiegelt das gewaltige Wachstum derLogistikbranche der Region. Es ist auch Ausdruck unseres Vertrauensin Bahrain als einem unserer wichtigsten strategischen betrieblichenStützpunkte in der Golfregion. Wegen der engen Transportverbindungenmit den Nachbarländern, der ausgezeichneten Logistikinfrastruktur undeiner begünstigenden Gesetzgebung hatten wir uns ursprünglichentschlossen, einen beträchtlichen Teil unserer Dienstleistungen inBahrain anzusiedeln.""Nun können wir die Wettbewerbsvorteile noch weiter nutzen undunser Angebot in der Region ausbauen."Seine Exzellenz Khalid Al Rumaihi, Chief Executive of the BahrainEconomic Development Board (EDB) ergänzte bei der Veranstaltung:"Der Herstellungs- und Logistiksektor gehört zu den stärkstenSektoren des Königreichs. Bahrain hat in der ersten Hälfte diesesJahres in diesem Sektor Investitionen im Volumen von mehr als 200Mio. USD eingeworben, wodurch in den nächsten drei Jahren mehr als1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Gemeinsame Investitionen, wiedie von Schmidt Logistics Bahrain, ermöglichen das Wachstum dieserSpitzenindustrie und machen Bahrain anziehend für Unternehmen mitspezieller Sachkunde und betrieblichen Fähigkeiten, um dieLieferkette zu unterstützen und hochqualifizierteBeschäftigungsmöglichkeiten für den lokalen Markt zu schaffen."Gemeinsame Anstrengungen von nogaholding, dem Ministerium fürTransport und Telekommunikation, Bahrain EDB und dem Supergremium fürUmwelt- und Zollangelegenheiten haben zur Gründung von SchmidtLogistics Bahrain geführt.Die Logistikzone von Bahrain bietet ein wettbewerbsfähiges Umfeldund betriebliche Bedingungen, spezialisierte Dienstleistungen fürImport-, Export- sowie Re-Export-Aktivitäten, effizienteDurchlaufzeiten und große Nähe zu Transportzentren wie den KhalifaBin Salman-Hafen und den Bahrain International Airport. Durch seinestrategische Lage im Herzen der Golfregion bietet Bahraininternationalen Logistikunternehmen einen idealen Stützpunkt, von demaus sie ihre betrieblichen Aktivitäten in der Region starten können.

Original-Content von: Bahrain Economic Development Board (EDB), übermittelt durch news aktuell