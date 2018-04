Führender Lebensmittelspezialist vergibt Stipendien am MCI - BILD

Dr. Schär fördert herausragende Studierende an derUnternehmerischen Hochschule® - Vergabe der Dr.Schär-LeistungsstipendienInnsbruck (ots) - Eine beispielgebende Kooperation zwischen demführenden Südtiroler Lebensmittelspezialisten und dem ManagementCenter Innsbruck (MCI) zeigt Früchte. Fixiert wurde dieZusammenarbeit vor nunmehr drei Jahren, um MCI-Studierende an diePraxis heranzuführen, Talente in den BereichenLebensmitteltechnologie und Mechatronik zu fördern und ihnenzukünftige Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen. Besonders herausragendeStudierende kommen außerdem in den Genuss eines Dr.Schär-Leistungsstipendiums. Nunmehr konnten zwei dieser begehrtenStipendien vergeben werden.* Daniel Abram absolviert seit dem Wintersemester 2017/18 dasberufsbegleitende Masterstudium "Mechatronik & Smart Technologies".Das Mechatronik-Bachelorstudium schloss er mit einer Arbeit zum Thema"Experimentelle Modalanalyse" ab. Er wurde bereits mehrfach am MCImit einem Leistungsstipendium ausgezeichnet.* Sandra Dalvai wird demnächst ihr Masterstudium derLebensmitteltechnologie & Ernährung abschließen. Frau Dalvai zeichnetsich durch ihr außerordentliches Engagement aus. So beteiligte siesich im Sommer 2017 an einem Drittmittel-finanziertenForschungsprojekt zur biochemischen Analyse und Produktentwicklungim Lebensmittelfeinkostbereich. Im Wintersemester 2017/18 verbrachtesie einen Studienaufenthalt an der National Pingtung University ofScience and Technology.* Lukas Luggin, Student des Bachelorstudiums Lebensmittel- &Rohstofftechnologie am MCI, das er demnächst abschließen wird,absolviert derzeit sein Berufspraktikum bei Dr. Schär, wo er auchseine Abschlussarbeit schreibt. Er verbrachte ein Auslandssemester ander National University of Singapore, einer der renommiertestenUniversitäten in ganz Asien und wurde bereits einmal am MCI mit demLeistungsstipendium ausgezeichnet.Katrin Pohl von Dr. Schär erläutert die Details desAuswahlverfahren: "Wir haben alle Bewerber und Bewerberinnen für dasDr. Schär Leistungsstipendium einem umfangreichen Assessmentunterzogen. Grundlage für die Verleihung waren nicht nurausgezeichnete Studienergebnisse, sondern auch Social Skills sowiesehr gute Kenntnisse der italienischen Sprache. Die ausgewähltenStudierenden erfüllen alle Voraussetzungen in besonderer Weise.Herzliche Gratulation!"Katrin Bach, Leiterin des MCI-MasterstudiumsLebensmitteltechnologie & Ernährung, lobt die Partnerschaft: "Wirfreuen uns, mit Dr. Schär einen exzellenten Partner aus derLebensmittelproduktion an unserer Seite zu wissen, der unsereStudierenden begleitet und fördert." Und Andreas Mehrle, Leiter desMechatronik-Departments am MCI, ergänzt: "Als UnternehmerischeHochschule® ist es uns ein besonderes Anliegen, unsere Studierendenbereits während des Studiums an die Praxis heranzuführen. Unser Dankfür die partnerschaftliche Zusammenarbeit gilt dem gesamten Team vonDr. Schär."Dr. Schär ist ein 1982 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz inSüdtirol/Italien. Die Dr. Schär-Unternehmensgruppe ist spezialisiertauf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von innovativendiätetischen Lebensmitteln für besondere Ernährungsbedürfnisse.Bildauswahl, weitere Informationen:[https://www.ots.at/redirect/mci31](https://www.ots.at/redirect/mci31)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell