Führender Getränkedosenhersteller Ball setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit

Luton (ots) - Die Ball Corporation (NYSE: BLL) hat für alle 23 Werke in derRegion EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) eine ASI-Zertifizierung erhalten.Dies macht das Unternehmen zum ersten Getränkedosenhersteller weltweit, der alleGrundsätze der Aluminium Stewardship Initiative in den Bereichen Umwelt,Soziales und Unternehmensführung erfüllt. Durch die zusätzliche Zertifizierungder Produktkette kann Ball zudem hohe Standards entlang der gesamtenAluminium-Wertschöpfungskette nachweisen. Gleichzeitig kündigt der weltweitführende Hersteller von Getränkedosen an, zukünftig alle Werke innerhalb der EU,Großbritanniens sowie den Standort in Serbien ausschließlich mit erneuerbarerEnergie zu betreiben. Dadurch kann Ball seine Treibhausgas-Emissionen in Zukunftsignifikant reduzieren. Bereits zuvor hatte das Unternehmen erklärt, allebetrieblichen Prozesse in Nordamerika bis 2021 vollständig auf erneuerbareEnergie umzustellen."Wir sind sehr stolz, als erster Getränkedosenhersteller die ASI-Zertifizierungerhalten zu haben", so Ron Lewis, President, Ball Beverage Packaging EMEA."Getränkedosen sind nicht nur nahezu unendlich oft recycelbar, sie sind inEuropa auch die Getränkeverpackung mit den höchsten Zuwachsraten. VieleVerbraucher suchen nach umweltfreundlicheren Produkten. Und bei Aluminium könnensie darauf vertrauen, dass strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden.Kohlenstoffarmes nachhaltiges Wirtschaften ist für uns von zentraler Bedeutung.Diese Zertifizierung und unsere Investitionen in erneuerbare Energie sindAusdruck dieses Selbstverständnisses."ASI ist eine Multi-Stakeholder-Initiative mit dem Ziel, eine verantwortungsvolleGewinnung, und Produktion von Aluminium sowie einen ressourcenschonenden Umgangmit Aluminiumprodukten entlang der gesamten Wertschöpfungskette imAluminiumsektor zu gewährleisten. In einer Zeit, in der Verbraucher mehrNachhaltigkeit für verpackte Waren fordern, möchte die Aluminium StewardshipInitiative das tun, was die Forestry Stewardship Council (FSC) Zertifizierungfür Papier und Holz getan hat - nachhaltiges Handeln der Aluminiumindustrie fürdie Allgemeinheit sichtbar machen.Ball hat die Zertifizierungen "ASI Performance Standard" sowie "Chain of Custody(CoC) Standard" erhalten. Ersterer misst die Anstrengungen eines Unternehmens inden Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Neben Vorgaben zurReduzierung von Treibhausgasen und Emissionen erfasst der Standard auch denUmgang mit Abfallprodukten der Aluminiumproduktion, mit Wasserressourcen sowieFragen der biologischen Vielfalt. Zudem sind Unternehmen aufgefordert dengesamten Lebenszyklus zu betrachten und das Recycling voranzutreiben. WeitereStandards betreffen unter anderem die Unternehmensintegrität und Menschenrechte.Der ASI CoC Standard beschreibt, unter welchen Voraussetzungen Aluminium eineZertifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette erhalten kann. Im Fallvon Ball verknüpft er alle nach ASI Performance Standard zertifiziertenTätigkeiten - vom Bauxitabbau und dem Einschmelzen über das Gießen und Walzenbis hin zur Dosenproduktion und der Abfüllung."Auf der ganzen Welt wünschen sich Verbraucher Verpackungen, die immer wiederrecycelbar und damit tatsächlich nachhaltig sind", so Kathleen Pitre, ChiefCommercial and Sustainability Officer, Ball Corporation. "Wir arbeiten sehr engmit unseren Kunden aus der Getränkeindustrie zusammen und helfen ihnen dabei,ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich beim Themanachhaltige Beschaffung. Für uns ist diese Zertifizierung ein enorm wichtigerMeilenstein, auf den wir sehr stolz sind."[Auszug] Die vollständige Pressemeldung, eine Infografik sowie Bildmaterialkönnen Sie unter diesem Link herunterladen: http://bit.ly/ASI_BallUnter diesem Link finden Sie ein kurzes Video zum Thema:https://vimeo.com/user41833415/review/395238323/ca9396aa85Pressekontakt:Pressekontakt: Elisabeth Tanguy(+44) 1582 408-827, elisabeth.tanguy@ball.comInvestor Relations Kontakt: Ann T. Scott+1 303-460-3537, ascott@ball.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142034/4538421OTS: Ball CorporationOriginal-Content von: Ball Corporation, übermittelt durch news aktuell