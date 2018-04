Führender Experte für digitalen Einkauf wechselt zu Oliver Wyman

Zürich (ots) - Die internationale Strategieberatung Oliver Wymanbaut ihren Partnerkreis aus und hat mit Armin Scharlach einen derführenden Experten für digitalen Einkauf und "advanced Sourcing"gewinnen können. Zuvor war Scharlach Managing Director und VicePresident bei global tätigen Beratungsunternehmen.Armin Scharlach (48) ist neuer Partner von Oliver Wyman in Zürichund dort in einer Doppelfunktion tätig: Er verstärkt dieOperations-Practice mit seiner langjährigen Erfahrung in denBereichen "Digitaler Einkauf" und "Advanced Collaborative Sourcing".Zu seinen bisherigen Kunden zählen die grossen Chemie- und Pharma-,Nahrungs- und Genussmittel-, Konsumgüter undMaschinenindustrie-Unternehmen in der Schweiz.Zusätzlich übernimmt er die Rolle des Commercial Directors:"Basierend auf der Idee der 'advanced collaboration' wollen wirkünftig noch enger auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen undwin-win-Szenarien durch clevere kommerzielle Modelle derZusammenarbeit erzielen", so Armin Scharlach."Mit Armin Scharlach haben wir einen im Markt überaus renommiertenExperten gewinnen können. Er ergänzt unseren breit aufgestelltenPartnerkreis perfekt. Sein umfangreiches Netzwerk sowie die profundenKenntnisse im Operations-Bereich sind beste Voraussetzungen, umunsere Position in der Schweiz weiter zu stärken und weltweitauszubauen", sagt Joris D´Incà, Schweiz-Chef bei Oliver Wyman.Pressekontakt:Davina Zenz-SpitzwegCommunications ManagerOliver Wymandavina.zenz-spitzweg@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell