Führender Erlebnisanbieter Viator räumt Veranstaltern weitreichende Marketing-Kontrolle ein: weltweite Produkteinführung von Viator Accelerate

London (ots/PRNewswire) -- Teilnehmer des Programms können durchschnittlich 15% mehr Buchungen erwarten - einige Teilnehmer des Pilotprojekts verzeichneten sogar Anstiege von über 200%.- Schlagwort "Transparenz": Das neue Programm ermöglicht es Veranstaltern, Präsenz und Umsatz durch datenbasierte Entscheidungen zu steigern.Viator, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429808-1&h=3152421116&u=https%3A%2F%2Fwww.viator.com%2Fde-DE%2F%3FlocaleCode%3Dde%26locale&a=Viator%2C) die weltweit führende Erlebnisplattform, gibt heute die globale Einführung von Viator Accelerate (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429808-1&h=2288349006&u=https%3A%2F%2Fsupplier.viator.com%2Faccelerate%2F%3FlocaleCode%3Dde&a=Viator%C2%A0Accelerate) bekannt. Programmteilnehmer können mit einem Buchungsanstieg von durchschnittlich 15 % rechnen, wobei viele Teilnehmer des Pilotprojekts sogar über 200 % mehr Buchungen verzeichneten.Wenn Veranstalter, die sich für die Teilnahme am Accelerate-Programm qualifizieren, ihren Provisionstarif um nur ein Prozent über den Mindesttarif anheben, können sie durch besonders kontextorientierte und zielgerichtete Werbeplatzierungen auf Viator bereits ein deutlich größeres Publikum erreichen."Unsere Branche ist seit ca. 2015 extrem gewachsen. Früher konnten Reisende, die beispielsweise einen Kochkurs buchen wollten, sich einen von zwei oder drei Kursen aussuchen. Für Kreuzfahrten mit Sonnenuntergang gab es vielleicht drei oder vier Angebote … Heute gibt es zehn, 20 oder möglicherweise sogar 30 Optionen," erklärt Ben Drew, Präsident von Viator."Mit Viator Accelerate wollen wir Veranstaltern helfen, sich von der Masse abzuheben. Dabei entscheiden die Veranstalter selbst, wie sie im Einzelnen vorgehen möchten. Sie haben ihr Marketing also in der Hand und werben dort, wo es für sie am wirkungsvollsten ist. Das Programm wurde auf Grundlage des Feedbacks entwickelt, das wir von unseren Veranstaltern bekommen haben."Die Vorteile des Programms:- Veranstalter können mehr Reisende ansprechen.Zugelassene Veranstalter müssen ihren Provisionstarif lediglich um ein Prozent über den Mindesttarif anheben, um ihre Präsenz auf Viator zu steigern.- Veranstalter profitieren von äußerst kontextorientierten Anzeigen, die ganz gezielt auf potenzielle Kundengruppen ausgerichtet sind. Im Viator Accelerate-Programm erfasste Produkte werden anhand von Display-Werbung jenen Reisenden präsentiert, die bereits nach ähnlichen Erlebnissen in ihrer Umgebung suchen. Diese Anzeigen bieten auf einen Blick die erforderlichen Informationen, um buchungsbereite Reisende zu überzeugen: ein Bild, den Produktnamen, die Gesamtwertung und den Preis.- Mit dem Programm generieren Veranstalter erheblich mehr Buchungen. Viator Accelerate-Teilnehmer können zu Anfang mit einem durchschnittlichen Buchungsanstieg von 15 % rechnen. Über einen längeren Zeitraum gesehen besteht sogar noch mehr Potenzial. Bestimmte Marketingalgorithmen, z. B. die für die Anzeigerangordnung zuständigen, sorgen dafür, dass häufiger gebuchte Produkte eine höhere Präsenz haben. Dadurch profitieren solche Produkte wiederum von noch mehr Präsenz und damit auch von mehr Buchungen.- Veranstalter können datenbasierte Entscheidungen treffen. Das hauseigene Präsenzwertungstool ermöglicht es Veranstaltern, den Mehrwert von Viator Accelerate für ihr Unternehmen realistisch einzuschätzen: Das Tool vergleicht die aktuelle Präsenz eines bestimmten Produkts mit der der Mitbewerberprodukte. Zudem kalkuliert es, inwiefern sich eine Teilnahme am Programm zum Vorteil für interessierte Anbieter auswirken kann. Das Viator Accelerate Insights-Dashboard bietet jederzeit einen Überblick darüber, wie sich Produkte im Programm entwickeln. Anbieter finden im Dashboard wichtige Kennzahlen z. B. zu Präsenz, Buchungen und Seitenaufrufen im Vergleich zu den Produkten der Mitbewerber.Weitere Informationen zum Viator Accelerate-Programm erhalten Sie auf der Viator-Website sowie auf Facebook, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429808-1&h=371142053&u=https%3A%2F%2Fsupplier.viator.com%2Faccelerate%2F%3FlocaleCode%3Dde&a=Facebook%2C) Twitter und LinkedIn.Über Viator Viator, ein Tripadvisor-Unternehmen, macht das Suchen und Buchen von unvergesslichen Touren und Aktivitäten einfach. Auf der Viator-Website sind fast 400.000 buchbare Erlebnisse vertreten – es gibt also immer etwas Neues zu entdecken, sowohl in der näheren Umgebung als auch auf Reisen. Viator bietet maximale Flexibilität, preisgekrönten Kundensupport und Millionen Bewertungen von Reisenden. Hier finden Sie Erlebnisse der Spitzenklasse – den Tipp werden auch Ihre Freunde zu schätzen wissen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1737785/Viator_Marketing.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429808-1&h=1555721706&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1737785%2FViator_Marketing.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1737785%2FViator_Marketing.jpg)Pressekontakt:viator@teamlewis.comOriginal-Content von: Viator, übermittelt durch news aktuell