Führender Datenanbieter Preqin baut europäische Präsenz aus

Eröffnung des Frankfurter Büros im Angesicht der steigenden Nachfrage nach Informationen über alternative Anlagen Preqin (https://www.preqin.com/) , der weltweit führende Anbieter von Daten, Instrumenten und Analysen in der alternativen Anlagenbranche, gibt die Eröffnung seiner neuesten europäischen Niederlassung in Frankfurt bekannt, um institutionelle Anleger und Fondsmanager vor Ort besser zu betreuen. Alternative Anlagen florieren in DeutschlandDer deutsche Markt für alternative Anlagen hat während der Unsicherheit des Jahres 2021 Stabilität und Wachstum gezeigt. Das verwaltete Vermögen (AUM) ist in den letzten drei Jahren um 39% gestiegen. Darüber hinaus wächst die Zahl der aktiven Investoren mit Sitz in Deutschland stetig weiter an. Allein im letzten Jahr wurden 52 neue Investoren in der Branche verzeichnet, im Januar 2022 waren es somit fast 525.In Deutschland ansässige geschlossene Fonds sammelten 2021 insgesamt 12,4 Mrd. Euro ein. Diese Entwicklung wird in den letzten Jahren begleitet von einem massiven Anstieg von Fundraising im Bereich der deutsche Infrastruktur: 4,8 Mrd. Euro im Jahr 2020 und ein Wachstum von 4,2 Mrd. Euro im Jahr 2021. Zunahmen von Investitionen lassen sich auch im Bereich deutscher alternativer Anlagen feststellen: 13,4 Mrd. Euro in Infrastrukturgeschäften im Jahr 2020 und bereits 13,7 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2021.Verbesserte Unterstützung der Entscheidungsträger in DeutschlandIn der alternativen Anlagenbranche ist Deutschland einer der größten und vielversprechendsten Märkte in Europa und liegt nur hinter dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Christoph Knaack, Geschäftsführer von Preqin, kommentiert die Eröffnung des Frankfurter Büros mit folgenden Worten: „Ich bin selbst Deutscher und freue mich, dass wir jetzt ein Expertenteam vor Ort haben, das mit Investoren und Managern vor Ort spricht. Unsere Daten zeigen, dass der reifende Infrastrukturmarkt zusammen mit privatem Beteiligungs- und Risikokapital eine Schlüsselrolle dabei spielen könnte, Deutschland bei der Erreichung seiner Kohlenstoffreduktionsziele zu unterstützen. Mit unseren Daten und Erkenntnissen wollen wir unseren Kunden – und der Finanzbranche im Allgemeinen – helfen, sich auf dem traditionell undurchsichtigen Markt für alternative Anlagen besser zurechtzufinden." Holger Dannhof, Manager für Geschäftsentwicklung, und Teammitglied des Frankfurter Büros, fügt hinzu: „Es ist eine aufregende Zeit, die wachsende Alternativindustrie hier in Deutschland zu unterstützen. Preqin hat große Ambitionen in Deutschland und wir planen, unser Team in 2022 stetig zu erweitern. Wir freuen uns darauf, bald mit Kunden, Investoren und Fondsmanagern zusammenzukommen, sobald es das Umfeld zulässt." Weltweit hat Preqin hat mehr als 1.000 Mitarbeiter in 15 Niederlassungen und befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Im August 2021 übernahm Preqin Colmore, eines der führenden Unternehmen für Technologie, Dienstleistungen und Verwaltung für Privatmärkte. Damit bietet Preqin seinen Kunden nun Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Investitionen in alternativen Anlagen, von Finanzmittelbeschaffung, über Investor Relations, bis hin zu Transaktionsidentifizierung (Deal Origination), Sorgfaltsprüfung und Portfolioüberwachung. Redaktioneller Hinweis- Bild von Christoph Knaack beigefügt.- Für die neueste Ausgabe von Alternatives Assets in Germany klicken Sie hier für die deutsche (https://www.preqin.com/insights/research/reports/preqin-markets-in-focus-alternative-assets-in-germany-2021-german-version) oder englische (https://www.preqin.com/insights/research/reports/preqin-markets-in-focus-alternative-assets-in-germany-2021) Version.Informationen zu Preqin Preqin – The Home of Alternatives™. Preqin ist der weltweit führende Anbieter von Daten, Instrumenten und Analysen in der alternativen Anlagenbranche. Das Unternehmen leistet seit fast 20 Jahren Pionierarbeit bei der Erfassung privater Marktdaten und ermöglicht es mehr als 170.000 Fachleuten weltweit Informationen über Kapitalbeschaffung, Marktrecherche und das Verständnis von Performance zu sammeln und weiter zu optimieren. Durch enge Partnerschaften mit seinen Kunden entwickelt Preqin kontinuierlich innovative Tools und gewinnt stetig neue Erkenntnisse mit dem Ziel jeden Tag noch bessere Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.preqin.com oder wenden Sie sich bitte an eva.schuckel@preqin.com.