Führender Arbeitgeberverband der Zeitarbeit hat Präsidium und Vorstand gewählt / Sebastian Lazay als BAP-Präsident bestätigt

Berlin (ots) - Der Bundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP) hat heute in Berlin sowohl dasPräsidium als auch den Vorstand neu gewählt. An der Spitze desVerbandes wurde der bisherige BAP-Präsident Sebastian Lazay von denMitgliedern bestätigt. Für Lazay ist es seine zweite Amtszeit.BAP-Präsident Sebastian Lazay: "Unsere Branche steht vor großenHerausforderungen, die sich durch den demografischen Wandel, denFachkräftemangel, die Digitalisierung sowie die derzeitigenpolitischen Rahmenbedingungen ergeben. So steht 2020 die gesetzlichvorgesehene Evaluierung der Neuregelungen desArbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) an. Insbesondere mit Blick aufdie Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten, für deren Abschaffungsich der BAP einsetzt, halte ich es für erforderlich, dass das AÜGhandwerklich verbessert wird. Zusammen mit den Mitgliedern desVorstands, des Präsidiums und der BAP-Geschäftsstelle werden wirnicht lockerlassen, damit die Fachkräftezuwanderung für dieZeitarbeit geöffnet und die bestehende Diskriminierung beendet wird.Zudem wollen wir weiterhin als 'Integrationsdienstleister' agierenund sowohl für Geflüchtete als auch für Langzeitarbeitslose weiterhineine wichtige Einstiegsmöglichkeit in den Arbeitsmarkt bleiben. DieseVielzahl der vor uns liegenden Aufgaben macht deutlich, dass dieZeitarbeit ein grundlegender Baustein des deutschen Arbeitsmarktesgerade für Fachqualifizierte, aber auch für weniger Qualifiziertedarstellt. Sie hat für den gesamten Arbeitsmarkt Kompetenz. Dass mirdie Mitglieder des Verbandes in diesen herausfordernden Zeiten ihrVertrauen geschenkt haben, freut mich sehr!"Lazay ist seit vielen Jahren in den verschiedensten Gremien desBAP im Ehrenamt tätig. 2008 wurde er zum Vizepräsidenten desBAP-Vorgängerverbandes Bundesverband ZeitarbeitPersonal-Dienstleistungen e.V. (BZA) gewählt. Dieses Amt übte Lazayauch nach der Fusion des BZA mit dem ArbeitgeberverbandMittelständischer Personaldienstleister (AMP) zum BAP 2011 weiteraus, bevor er 2017 zum Präsidenten des BAP gewählt wurde. Seit 2013ist er zudem Vizepräsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA).Der neu gewählte Vorstand des BAP setzt sich wie folgt zusammen:Sebastian Lazay (Präsident), Extra-Personalservice GmbHUwe Beyer, Tempo-Team Management Holding GmbHRalph Bräuchle, agilitas GmbH PersonaldienstleistungAndreas Dinges, Adecco Personaldienstleistungen GmbHVolker Enkerts, FLEX-TIME GmbH PersonaldienstleistungenTheo Hermann, AMG RECRUITING GmbHIngrid Hofmann, I.K. HofmannRaymond Homo, Manpower GmbH & Co. KG PersonaldienstleistungenWilhelm Oberste-Beulmann, KÖTTER Personalservice SE & Co. KGPeter Roth, tempoZeitarbeit GmbHUwe Schickor, Schickor Personaldienstleistungs GmbHHugo Schmitt, Schmitt GmbHJan Ole Schneider, Randstad Deutschland GmbH & Co. KGUte Schoras, JOBPOWER Personaldienstleistungen GmbHHelmut Syfuß, Project Phoenix Personaldienstleistungen GmbHBastian Tau, ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH HannoverTina Voß, Tina Voß GmbHMatthias Wandrei, TSA Stahl- und Anlagenbaugesellschaft mbHSteffen Wilke-Stern, Akzent Personaldienstleistungen GmbHDas vom Vorstand gewählte Präsidium des BAP setzt sich wie folgtzusammen:Sebastian Lazay, PräsidentAndreas Dinges, VizepräsidentVolker Enkerts, VizepräsidentIngrid Hofmann, VizepräsidentinHugo Schmitt, VizepräsidentJan Ole Schneider, Vizepräsident Ute Schoras, VizepräsidentinÜber den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche inDeutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.800Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zumVerband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.