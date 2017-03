London (ots/PRNewswire) -Ingenieure in der Raffinationsindustrie sind eingeladen, bei"ERTC: Ask the Experts 2017" führenden Persönlichkeiten aus der Weltder Raffination und Technologie ihre Fragen zu stellen. Diezweitägige Veranstaltung besteht aus einer Reihe interaktiverFrage-Antwort-Sitzungen, Karriere-Workshops undNetworking-Aktivitäten und liefert praktische Lösungen für dietäglichen technischen Herausforderungen und geringen Margen, denensich die europäische Industrie derzeit gegenübersieht. DieVeranstaltung findet am 20. und 21. Juni in Köln statt und ist dieeinzige Konferenz in Europa, die sich speziell an Verfahrens- undWartungstechniker wendet.Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen der renommiertenERTC (European Refining Technology Conference), der größten undwichtigsten Veranstaltung für die nachgelagerte Industrie in Europa.Bei "ERTC: Ask the Experts" werden individuelle Fragen vonVerfahrens- und Wartungstechnikern beantwortet und die neuestentechnischen Innovationen zur Effizienzsteigerung vorgestellt. Es gibtfünf wichtige Themenbereiche: Verfahren zur Benzingewinnung,Hydro-Verfahren, Rohöl-Vakuumdestillation und Verkokung,Troubleshooting und Fluid Catalytic Cracking (FCC). Zu den Experten,die diese Fragen beantworten werden, gehören unter anderem TeemuLindberg, Director Refining bei UPM; Dr. Jörg Dehmel, TechnologyManager bei Shell Deutschland Oil; Graham Birch von Petroneus undviele weitere.Hannah Wharrier, Managing Director der World Refining Association,die "ERTC: Ask the Experts" veranstaltet, sagte dazu: "Das Format derVeranstaltung ermöglicht es Ingenieuren und den Unternehmen, für diesie tätig sind, maximalen Nutzen aus ihrem zeitlichen undfinanziellen Aufwand zu ziehen. Die Teilnehmer haben die Chance,führenden Branchenexperten Fragen zu stellen und Antworten zu denThemen zu erhalten, die sie am dringendsten beschäftigen. Es gibtGruppensitzungen mit Business Coaches, bei denen die Teilnehmer ihreFührungsqualitäten weiterentwickeln können, sowie zahlreicheGelegenheiten, um bei unterhaltsamen organisierten AktivitätenNetworking innerhalb der Branche zu betreiben. Indem sie ihreIngenieure zu dieser Veranstaltung schicken, demonstrierenUnternehmen ihr Engagement zur Förderung der Karrieren undKompetenzen ihrer Mitarbeiter, und dazu, mögliche neue Lösungen füraktuelle geschäftliche Herausforderungen zu finden."Diese Veranstaltung bietet den Teilnehmern ein interaktives Forumfür den Austausch von Kompetenzen und Know-how, der notwendig ist, umbezüglich technischer Entwicklungen und Branchentrends auf demLaufenden zu bleiben und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu sichern- und sie unterstützt die Weiterentwicklung Ihres technischenPersonals.Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://asktheexperts.wraconferences.comWorld Refining AssociationWir fördern den Wissensaustausch(http://www.wraconferences.com/knowledge-bank/) und die Pflege vonGeschäftsbeziehungen in der Öl- und Gasindustrie. Wir bietenGelegenheiten zum persönlichen Netzwerken, darunter Konferenzen,Messen und spezielle Networking-Veranstaltungen; unabhängige Analysenund Branchenberichte (http://www.wraconferences.com/reports/) sowieWebinare.Pressekontakt:Rosie BrewsterRosie.brewtser@wraconferences.com+44-(0)20-7384-8013Original-Content von: The World Refining Association, übermittelt durch news aktuell