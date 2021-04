Führende Softwareunternehmen der Automobilindustrie Autofutura und GForces fusionieren

London (ots/PRNewswire) - -- Zusammenschluss von Autofuturas Echtzeit-Datenkenntnisse und GForces' führenden E-Commerce-Lösungen zu einer neuen Auto-Tech-Gruppe-- Die neue Gruppe wurde in einer Zeit der rasanten digitalen Beschleunigung im Automobilhandel gegründet und ermöglicht es Automobilherstellern, Händlern und Finanzdienstleistern, den Lebenszeitwert ihrer Kunden zu steigern, indem sie den Verkauf beschleunigt, die Customer Journey vereinfacht und die Kundenbindung verbessertZwei der führenden Anbieter von Einzelhandelssoftware in der Automobilbranche, Autofutura und GForces, haben sich zu einer neuen Gruppe zusammengeschlossen. Mit der rasanten Beschleunigung der Digitalisierung des automobilen Verkaufsprozesses haben sich die Unternehmen zusammengeschlossen, um die Vertriebseffizienz zu maximieren und die Art und Weise zu verbessern, wie Verbraucher Autos kaufen.Die neue Gruppe, die von Inflexion Private Equity unterstützt wird, sieht die Kombination von Autofutura, dem globalen, datengesteuerten Business-Intelligence-Anbieter, mit dem marktführenden E-Commerce- und Omnichannel-Anbieter für die Automobilindustrie, GForces, vor. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von der Expertise des kürzlich erworbenen Chrysalis Loyalty-Geschäfts, das nun ein integraler Bestandteil von Autofutura ist.Die neue Gruppe ist die erste ihrer Art in der Branche und zielt darauf ab, Autohersteller, Finanzdienstleister, Händler und Verbraucher zu verbinden, um die gesamte Kundenbetreuung zu optimieren - durch die Bereitstellung von Software und Datendiensten.Die neue Gruppe wird von zwei sehr erfahrenen Führungskräften geleitet: dem Data-Intelligence-Experten Christian Erlandson als CEO und dem Automobil-Veteranen David Riemenschneider als Chairman. Autofutura und GForces bedienen bereits 20 der weltweit führenden Automobilhersteller und über 10.000 Standorte in 96 Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ist weltweit mit Niederlassungen in Australien, Kanada, Deutschland, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA vertreten.Christian Erlandson, CEO, kommentierte: "Die Digitalisierung des automobilen Verkaufsprozesses beschleunigt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo und jetzt ist es an der Zeit, die Expertise von Autofutura und GForces zu kombinieren. Durch die Zusammenführung der Datenintelligenz von Autofutura mit den E-Commerce-Lösungen von GForces ergibt sich ein enormes Potenzial, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Kundenbetreuung zu optimieren, den Verkauf zu beschleunigen und den Umsatz ab der ersten Transaktion zu steigern."Simon Turner, Managing Partner, Inflexion, sagte: "Die Kombination von Autofutura und GForces bietet ein einzigartiges und hochrelevantes Technologieangebot für den Automobilhandel vor dem Hintergrund des sich beschleunigenden Wandels und der Disruption für Händler und OEMs. Wir freuen uns, dieses Team bei der Schaffung einer so spannenden Auto-Tech-Gruppe zu unterstützen, indem wir zwei herausragende private Unternehmen mit einer langen Wachstumsgeschichte zusammenführen."Die neu fusionierte Gruppe wurde von GCA Altium, Headpoint Advisors, Higgs & Sons und Taylor Wessing beraten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1489734/Autofutura.jpgPressekontakt:Mike GaleMichael@influenceassociates.com+0044 7876 563044Original-Content von: Autofutura, übermittelt durch news aktuell