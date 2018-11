Führende Reiseveranstalter versammeln sich in London zur Besprechung und Förderung des chinesischen Tropenresorts Sanya

Die Küstenstadt hat die führende Rolle bei der Entwicklung desTropentourismus in China inneLondon (ots/PRNewswire) - Am 5. November fand im Asien-Bereich desWorld Travel Market im ExCel London das auf den Tourismus in Sanyabezogene Seminar "Discover the Tropics of China" ("Entdeckungsreiseder chinesischen Tropen") statt, das vom Ministerium für Tourismus,Kultur, Radio, Television und Sport der Provinz Hainan inZusammenarbeit mit der Sanya Tourism Development Commission und CNBC,die international renommierte Plattform für Geschäfts- undFinanznachrichten, ausgerichtet wurde. Führende Reiseveranstalter undBranchenexperten aus aller Welt, darunter Führungskräfte von ThomasCook, TUI China und Ctrip, kamen im Rahmen einer Reihe thematischerSeminare zusammen, um sich mit den Vorzügen Sanyas alsReisedestination zu befassen, die Vorteile der Tourismusentwicklungvon Chinas tropischen Gebieten zu besprechen und Trends bei derEntwicklung von Tourismus in Chinas Tropen zu identifizieren.Im Rahmen der Veranstaltungen wurden verschiedene Themen erörtert,wie z. B. "Inwiefern unterscheidet sich Sanya von anderensüdostasiatischen Städten?", "Hat sich Sanya zu einemLuxustourismusziel entwickelt?" und "Welche Möglichkeiten birgt die30-Tage visafreie Einreise nach Sanya für Reisende aus 59 Ländern fürden internationalen Tourismus?".Wang Ke, Direktor der Abteilung für Internationales Marketing desMinisteriums für Tourismus, Kultur, Radio, Television und Sport derProvinz Hainan, erklärte während eines Interviews, dass sich dieProvinz unter der Leitung des Zentralkomitees der KommunistischenPartei Chinas für die Entwicklung der gesamten Insel Hainan in einePilot-Freihandelszone einsetzt, während gleichzeitig die Einrichtungeines Freihandelshafens schrittweise untersucht bzw. kontinuierlichgefördert wird. Sanya verzeichnet höhere lokale Ausgaben voninternationalen Besuchern als andere chinesische Städte. Die Stadtist über 33 Direktflüge mit Städten außerhalb Chinas verbunden,einschließlich der Strecke Sanya-London. Darüber hinaus sind in Sanyabereits über 50 internationale Hotelmarken vertreten, darunterAtlantis, Marriott und InterContinental. Die Niederlassung von ThomasCook in Sanya, eine Joint-Venture-Reiseagentur, die von Thomas Cookund dem chinesischen Konglomerat Fosun International gegründet wurde,wurde am 15. Oktober 2018 offiziell in Sanya eröffnet. Mit derOrganisation der Meetings und Podiumsdiskussionen wollte die StadtSanya dem Rest der Welt die Vorteile eines wirtschaftlichen Wachstumsder Provinz Hainan verdeutlichen, das durch den wachstumsstärkstenSektor der Stadt angetrieben wird: Tourismus.Zu den Hauptrednern der Veranstaltung zählten u. a. Dr. GuidoBrettschneider, CEO von TUI China, Kris von Goethem, Director ofInbound & MICE bei Thomas Cook China, Maggie Ma, Mitgründerin und CEOdes Centre for International Business Development (CIBD), Kane Xu,Ctrip Customised Travel CEO, und Rudolf Gimmi, General Manager desShangri-La Sanya Resort and Spa. Darüber hinaus boten Dr.Brettschneider, Herr Van Goethem und Frau Xu im Namen wichtigerchinesischer und internationaler Reisedienstleister Einblicke inDaten zur Beliebtheit der meistgesuchten Tour-Optionen, die von Sanyaund anderen Städten der Provinz über ihre Plattformen angebotenwerden.Chinesische und internationale Reisedienstleister sowie andereGäste der Veranstaltung bekundeten bei Diskussionen der Veranstaltungmit dem Titel "Discover the Tropics of China" ("Entdeckungsreise derchinesischen Tropen") ihr großes Interesse an Chinas Modell fürTourismus in den Tropen. Sanya, das einzig tropische an der Küstegelegene Reiseziel Chinas, ist zu einem beliebten Reiseziel untereuropäischen Besuchern geworden. Die Gäste der Veranstaltungbeteuerten allesamt ihre Zuversicht bezüglich der Zukunft von SanyasTourismusbranche, wobei viele Pläne für die Förderung Sanyas durchverschiedene Marketing-Kanäle sowie für die Organisation von Tourendurch die Stadt angekündigt wurden. Darüber hinaus plant die StadtSanya den Start von Kampagnen, die sich über zentraleMedienplattformen, einschließlich CNBC, an internationale Besucherrichten, um der Stadt zu einer Position als bevorzugtesResort-Reiseziel zu verhelfen.Pressekontakt:Sanya Tourism Development Commission+86-898-88270227marketing@sanyatour.gov.cnOriginal-Content von: Sanya Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell