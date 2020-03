Führende Ökonomen äußern sich zu Folgen der Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Führende Wirtschaftsforscher in Deutschland äußern sich am Mittwoch (9.30 Uhr) in Berlin zu den Auswirkungen des Coronavirus für die Wirtschaft.



Die Krise droht zu deutlichen Rückgängen beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zu führen, wie Institute und Wirtschaftsverbände bereits deutlich gemacht hatten. Das Risiko einer Rezession sei gestiegen. Die schwarz-rote Koalition will mit einem Notfallpaket gegensteuern. Bei der Pressekonferenz in Berlin sind unter anderem Ifo-Präsident Clemens Fuest, der frühere "Wirtschaftsweise" Peter Bofinger sowie der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Gabriel Felbermayr, vertreten./hoe/DP/fba