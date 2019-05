Führende Handelsunternehmen und Finanzinstitute planen die Einführung von Forcefield

Blockchain-basierte digitale Plattform wird Transaktionen sicherverwalten und gleichzeitig Risiken und Kosten reduzierenLondon (ots/PRNewswire) - Ein aus führenden Unternehmen fürphysische Handelsgüter und Finanzinstituten bestehendes Konsortium,unterstützt von Technologiegigant Accenture, gab heute bekannt, dasses Pläne für die Einführung von Forcefield prüfen will. Forcefieldist ein bahnbrechendes Bestandsmanagementsystem, das sich auf dieImplementierung von Blockchain, IoT (Internet of Things)-Sensoren undNFC (Near-Field Communication)-Chips konzentriert, um diePost-Trade-Abwicklung von Warengeschäften sicher und effizient zuverwalten.Zu den Unternehmen, die sich der Absichtserklärung (Memorandum ofUnderstanding, MOU) bereits angeschlossen haben, zählen Accenture,ABN Amro, Anglo American, CMST International, Hartree Partners, INGBank, Mercuria und OCBC Bank."Forcefield wurde von Experten des Markts entwickelt, umgemeinsame Probleme der Branche zielgerecht zu lösen", erklärte MarkBradley, der Forcefield im Namen der Mitglieder des Konsortiumskoordiniert hat. "Das Produktkonzept repräsentiert die gesamteLieferkette und hat Beiträge bestehender und kommender Mitglieder desKonsortiums und Nutzer einbezogen".Forcefield ist eine innovative digitale Plattform, die Rohstoffeüber den gesamten Zyklus der Wertschöpfungskette hinweg verwaltet.Das System stärkt die Sicherung der Eigentumsrechte und die Effizienzder zugehörigen Prozesse, um sowohl Risiken als auch Kosten für denUmgang mit dem realen Bestand zu reduzieren. Forcefield setztRückverfolgbarkeit als Tool für nachhaltige Beschaffung ein, das derLieferkette hilft, Herkunft und Bescheinigungen während des gesamtenProduktlebenszyklus zu überwachen. Forcefield soll als globalesWerkzeug dienen, das repräsentativ sowohl die Branche als auch globaldie Konstitution der Konsortiumsmitglieder widerspiegelt, offen istund alle Marktteilnehmer einbezieht, um die breite Akzeptanz undEinführung zu fördern."Wir haben in anderen Bereichen der Rohstoff-Industrie erlebt, wieeindrucksvoll es ist, wenn Marktteilnehmer innovative Technologieneinsetzen, um unnötige Kosten durch Reibungsverluste und Ineffizienzzu vermeiden", sagte Marco Dunand, Mitgründer und CEO von Mercuria."Forcefields Fokus auf die Sicherung des Bestands sollte dasBranchenwachstum zum Nutzen aller in der Wertschöpfungskette fördernkönnen, und gleichzeitig eine Plattform für hochrangigeBranchenakteure bieten, um die wichtigen Punkte Umwelt, Soziales undGovernance voranzutreiben".Forcefield, das seit 12 Monaten als eigenständiges Produktfinanziert und entwickelt wird, durchläuft derzeit erfolgreich dieProof-of-Concept-Phase mit Accenture als technischem Anbieter. Nachmehreren Entwicklungszyklen hat Forcefield sich nun alseigenständiges Unternehmen herausgebildet, um die Bereitstellung derPlattform abzuschließen und als Dienstprogramm im Markt zu agieren.Das System wird sich zunächst auf veredelte Metalle konzentrieren,aber die Funktionalität auf andere trockene Massengüter ausdehnen.Pressekontakt:Phil Newlandphil.newland@qorvis.comOriginal-Content von: Forcefield, übermittelt durch news aktuell