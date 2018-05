Führende Blockchain-Firma Decentral kündigt Einführung von Jaxx Liberty und Decentral Unity an

Nächste Phase für globales Cyberwallet Jaxx bringt anpassbares,digitales Ökosystem für die AnwenderToronto (ots/PRNewswire) - Decentral Inc. (https://decentral.ca/),Kanadas führendes Blockchain-Unternehmen und Ersteller desMultiplattform- und Multiwährungs-Cyberwallet Jaxx, läutet den Startin die nächste Phase ein: das Decentral-Projekt, das während derletzten drei Jahren entwickelt wurde. Das Unternehmen stellt dabeiauch die ersten drei der zahlreichen, mit dem Projekt einhergehendenInitiativen vor: zum einen Jaxx Liberty, die vereinheitlichte,gamifizierte Schnittstelle, über die jeder das Blockchain-Ökosystemerleben kann, zum zweiten ein nativer Decentral Unity-Token, derNutzer für die Zusammenarbeit mit den Partnern von Decentral auf JaxxLiberty belohnt, und zum dritten spannende Neuheiten wie unteranderem zwei neue Hardwareteile. Die Details des Decentral-Projektswurden 1.000 Partnern und Freunden an Bord einer Jacht im Rahmeneines Segeltörns vorgestellt, der unter dem Motto "United ByDecentral" während der offiziellen Abschlussparty der bedeutendenKrypto-Konferenz Consensus 2018 stattfand.Decentral wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, die nächsteGeneration von disruptiven and dezentralisierten Technologienvoranzubringen, und hat in nur vier Jahren eine Community mitHunderten von Partnerprojekten hervorgebracht, insbesondere dieführende Blockchain Ethereum, und für die Entwicklung von Jaxxgesorgt, das mehr als 750.000 monatliche Anwender global einbindet,ohne Benutzerinformationen zu sammeln oder über Kundengelder zuverfügen. Mit der Ankündigung von Jaxx Liberty, das am 1. Juli 2018offiziell starten wird, setzt Decentral seine Mission weiter um - dasUnternehmen gestaltet das Blockchain-Erlebnis für Anwender neu undstellt ein breites Portfolio an hochkarätigenBlockchain-Dienstleistern zur Verfügung, mit denen die Benutzer aufder Plattform zusammenarbeiten können.Jaxx Liberty ist ein gamifiziertes Anwendererlebnis, wo Nutzer mitDecentrals Partnern über Jaxx Liberty interagieren, Unity-Tokenverdienen und aufs nächste Level kommen können, und die Möglichkeithaben, mit Token Rabatte auf Partnerdienste zu erhalten. Unity istein zu allen anderen Ökosystem-Token komplementärer Token, der denPartnern je nach Volumen der eingebundenen Nutzer Mehrwert bringt.Als einheitliches Blockchain-Einfalltor ermöglicht Jaxx Libertyseinen Anwendern, Kryptowährungs-Salden in einem einzigen,optimierten Portfolio zu überprüfen, und die Benutzeroberfläche derPortfolios mit Avatars, Wallets, Diagrammen, Grafiken, Nachrichtenund Partner-Integrationen anzupassenAnthony Di Iorio, CEO und Gründer von Decentral undEthereum-Mitgründer, sagt dazu: "Hauptziel des Decentral-Projektsist, das Ökosystem mit bislang nie dagewesenen Tools auszustatten,die es der breiten Masse ermöglichen, die Kontrolle über ihrdigitales Leben zu übernehmen. Wir glauben, dass Jaxx Liberty einentscheidender Schritt auf diesem Weg ist, und wir hoffen, dass diePlattform, die als interaktives Spiel konzipiert ist, die Art undWeise verändern wird, wie Verbraucher im Alltag mit ihrem digitalenVermögen interagieren, und wie sie es absichern. Jaxx Liberty schafftWins für alle Seiten - unsere Partner werden über ein breiteresNetzwerk von engagierten Einzelpersonen verfügen, und je mehrBenutzer sich mit unseren Partnern engagieren, desto mehr Tokenkönnen sie verdienen, um von den Rabatten auf die Dienstleistungenunserer Partner zu profitieren".Mit diesem anreizbasierten System will Decentral dieKryptowährungsmärkte in großem Umfang gamifizieren, Partnerermutigen, auf Jaxx Liberty aufzubauen, und Anwender motivieren, dieexklusiven Dienstleistungen von Hunderten von teilnehmendenBranchenpartnern zu nutzen. Die Plattform ist zudem darauf ausgelegt,den Nutzern die bestmöglichen Preise für die Dienstleistungen derEinkaufspartner zu bieten."Decentral möchte mit der Implementierung des Unity-Token dieGrenze zwischen den digitalen und realen Interaktionen von Millionenvon Menschen verwischen. Wir glauben, dass wir, wenn wir dieGemeinschaft für ihre Teilnahme an dieser innovativen Plattformbelohnen, ein für alle Mal den Übergang in eine Zukunft schaffenkönnen, in der der Anwender die Kontrolle hat. Es war schon immerunsere Mission bei Decentral, Pionierarbeit für das neue Internet ofValue zu leisten, und wir wollen dies erreichen, indem wir unserenBenutzern die Tools an die Hand geben, mit denen sie in dieseRichtung loslegen können. Wir glauben, dass sich Jaxx Liberty undhier insbesondere der Unity-Token als zentrale Werkzeuge in dieserToolbox erweisen werden. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt",erklärt Di Iorio weiter.Mit der Erweiterung von Jaxx Liberty hofft Decentral, seineKapazitäten auf bis zu 10 Millionen Benutzer pro Monat zu erweitern,die alle anonym interagieren, um eine beispiellose Sicherheit undVerantwortlichkeit beim Austausch zu gewährleisten.Jaxx Liberty wird am 1. Juli 2018 offiziell eingeführt, DecentralUnity geht kurze Zeit später an den Start. Die Plattform wirdMedienvertretern auf Anfrage noch vor der Markteinführung zugänglichgemacht.###Decentral-Gründer und Ethereum-Mitgründer Anthony Di Iorio stehtfür Interviewanfragen zur Verfügung.Informationen zu Decentral:Das im Herzen der Innenstadt von Toronto angesiedelte Decentralist Heimat für hunderte von Veranstaltungen der Blockchain-Communityund hat Ethereum hervorgebracht. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmensist Jaxx, eine Multi-Token Blockchain-Schnittstelle, die eineinheitliches Erlebnis über acht Plattformen und Endgeräte hinwegbietet, wobei Decentrals strategischer Ansatz bedeutet, dass Jaxxweder über Kundengelder verfügt noch Zugang zu diesen hat. Jaxx istmit Blick auf Design, Benutzerfreundlichkeit und Einfachheitkonzipiert und will sich als Schnittstelle der Blockchain-Weltetablieren. Laden Sie sich Jaxx unter http://jaxx.io/ herunter, um dies selbst zu erleben.