Berlin (ots/PRNewswire) -Die Branche für Elektrofahrzeuge ist gewaltig auf dem Vormarsch.Für den Automobilsektor ist diese Aussage nicht unüblich. ElectricVehicles: Everything is Changing (https://www.idtechex.com/e18-ev),die Fachkonferenz für Elektrofahrzeuge auf der IDTechEx Show!(https://www.idtechex.com/europe2018/show/en/ ) beschäftigt sichjedoch nicht nur mit PKWs, sondern außerdem mit Elektrofahrzeugen fürLand, See und Luft. Die Veranstaltung konzentriert sich zwar generellauf die Automobilbranche, aber hier wird auch die Elektrifizierungvon leichten Elektrofahrzeugen, Nutzfahrzeugen, Industriefahrzeugenund anderen sich entwickelnden Segmenten in diesem Bereich miteinbezogen. Wir konzentrieren uns neben Landfahrzeugen außerdem aufdie Elektrifizierung von Luftfahrzeugen und Fluggeräten und werdeneinige Unternehmen vorstellen, die hier Pionierarbeit leisten.Darüber hinaus werden die jüngsten Entwicklungen bei wichtigenGrundlagentechnologien wie autonome Fahrzeuge, Akkus der nächstenGeneration, Schnellladefähigkeiten und neue Materialien fürElektrofahrzeuge behandelt. Besuchen Sie die IDTechEx in Berlin am11. und 12. April im Estrel Berlin Hotel and Convention Center.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161102/435386LOGO )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/654278/Electric_Vehicles_Everything_is_Changing_Logo.jpg )Unter anderem werden Vertreter folgender Unternehmen auf derKonferenz "Electric Vehicles: Everything is Changing" sprechen:Porsche Engineering, LG Chem Europe, Renault Trucks, ZeroMotorcycles, Siemens AG, Enel, Umicore u.a. Einige Start-Ups und neueführende Akteure kommen ebenfalls zu Wort: Samad Aerospace Limited,ZapGo und Nanoflowcell.Dr. Malte Jaensch von Porsche Engineering wird seine Sicht derZukunft der Elektrifizierung von Autos vorstellen und die Ergebnisseeiner Meta-Analyse von über 120 Einzelprognosen, aufgeteilt nachRegion, Fahrzeugtyp und Zeithorizont präsentieren. Dr. Norbert Riegelvon LG Chem wird die Vision seines Unternehmens über Akkus für dieZukunft der Autoelektrifizierung vorstellen. Aus der Branche fürleichte Elektrofahrzeuge wird der Weltmarktführer Zero Motorcyclesaus Kalifornien seine neuesten Entwicklungen im Bereich derElektro-Motorräder und seine Sicht auf die Zukunft von elektrischenZweiradfahrzeugen unterbreiten. Siemens wird über die Ergebnisseseines ELFA-Antriebssystems der zweiten Generation mit derzeit 7.500in Betrieb befindlichen Einheiten sprechen. Sie werden weiterhineinige Details über das System der dritten Generation vorstellen, dasin Kürze auf den Markt kommen wird. Das ELFA-Antriebssystem zeichnetsich durch hohe Flexibilität aus und bietet Fahrzeugherstellern dieMöglichkeit, elektrische oder hybride Antriebe entsprechend ihrerspezifischen Anforderungen einzusetzen.Das Hauptaugenmerk bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen lag inder Vergangenheit eher auf Personenkraftwagen. Wir sollten jedochnicht vergessen, dass Nutzfahrzeuge eine wichtige Rolle bei derElektrifizierung von Ballungszentren spielen werden, in denen PKW inder Regel eingeschränkt sind. LKWs haben hier eine wichtige Funktionund IDTechEx ist gespannt auf den Vortrag von Renault Trucks über dasThema LKWs und ihre Strategie für die Zukunft des Transports.Einer der wichtigsten Faktoren beim Einsatz von Elektrofahrzeugenist die Infrastruktur für das Aufladen und die damit verbundenenTechnologien. Die Aufladevorgänge selbst werden für die Zukunft derEnergiesysteme von entscheidender Bedeutung sein. Benzin- undDieselfahrzeuge können innerhalb von 5 Minuten betankt werden unddann ca. 500 km oder mehr zurücklegen. ZapGo wird seine neueEnergiespeichertechnologie vorstellen, mit der das gleicheFahrerlebnis in einem akkubetriebenen Elektrofahrzeug möglich seinwird, ohne dass die nationale Netzinfrastruktur aufgerüstet werdenmuss. Narcis Vidal vom Geschäftsbereich E-Solutions der Firma Enelwird über die Sichtweise des führenden Energieversorgers zum Thema"Vehicle to Grid" (V2G, zu Deutsch: Fahrzeug ans Netz) sprechen undmit dem Publikum relevante technologische Erkenntnisse teilen.Die Themen Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung vonFahrzeugen sind derzeit alle gleichzeitig relevant. IDTechEx wirddaher eine Sitzung nur für autonome und vernetzte Fahrzeuge(https://www.idtechex.com/europe2018/show/en/full-agenda ) abhalten.Mitglieder des Forschungsprojekt AutoNOMOS Labs der FreienUniversität Berlin werden diese Sitzung eröffnen und die Chancen undHerausforderungen autonomer Fahrzeuge in der deutschen Hauptstadtvorstellen.Auf der Konferenz "Electric Vehicles: Everything is Changing" derIDTechEx Show am 11. und 12. April in Berlin kommen auch in diesemJahr die führenden Akteure der aufstrebenden Elektrofahrzeugindustriefür Land, See und Luft zusammen. Erfahren Sie mehr und melden Siesich noch heute an unter http://www.IDTechEx.com/e18-ev.