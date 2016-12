Führend in der Sportbranche: Saalfelden Leogang erste Tourismusregion mit Gütesiegel - BILD

Saalfelden Leogang (ots) - Als erste Tourismusregion Österreichsdarf sich Saalfelden Leogang ab sofort "Sport Leading Company"nennen. Das vom Institut für Sportökonomie des Bundesministeriums(SPEA) verliehene Zertifikat, ist das Gütesiegel für Österreichsinnovativste und zukunftsorientierteste Sport- undFreizeitunternehmen.Saalfelden Leogang gilt seit jeher als Trendsetter im BereichSport und Freizeit. Mit neuen Ideen und langfristigen Strategiensetzt die Tourismusregion immer wieder neue Maßstäbe - gewichtigeWertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte für den Wirtschaftssektorinklusive. Das Zertifikat "Sport Leading Company (SLC)" vonSportsEconAustria, dem Institut für Sportökonomie desBundesministeriums, bestätigt diese besondere Leistung nun auchoffiziell. "Die Tourismusregion Saalfelden Leogang erfüllt alleEckpunkte, um als Sport Leading Company ausgezeichnet zu werden",erklärte SLC-Präsident Toni Pichler bei der offiziellen Übergabe.Alleine ein Blick auf den Veranstaltungskalender derTourismusregion zeigt, dass die Region hält, was das Gütesiegelverspricht. Angefangen bei den Bike-Events rund um denDownhill-Weltcup im Bikepark Leogang, über den Slopestyle Contest"White Style", die Fußballcamps zahlreicher Topclubs, bis hin zurÄrzte-Fußball-Weltmeisterschaft, die 2017 in der Region ausgetragenwird, ist Saalfelden Leogang im österreichischen Sportsektor seitJahren einer der federführenden Akteure. Marco Pointner,Geschäftsführer der Saalfelden Leogang Touristik: "Saalfelden Leogangsteht für Sport. Sowohl bei unseren Veranstaltungen, als auch beimAngebot für unsere Gäste gilt ein Premium-Qualitäts-Anspruch. EinImage, das wir dank der Zertifizierung noch unterstreichen können."Das österreichweite Netzwerk der branchenführenden Unternehmeneröffne, mit Blick auf die zahlreichen Sportevents in der Region,auch die Möglichkeit, neuer, gewinnbringender Partnerschaften,erklärte Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen:"Teil dieses Verbunds namhafter Firmen zu sein, ist sicherlich einegute Sache für die gesamte Region."Als Kriterien für die Vergabe des Gütesiegels galten sowohlwirtschaftliche Faktoren als auch "Soft Facts", wie etwaUnternehmenswerte, Strategie oder Führungsstil. Derzeit befinden sichüber 20 führende österreichische Unternehmen im Pool wie z.B. SKRapid Wien, STRABAG uvm.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Saalfelden Leogang Touristik GmbHSelina HörlPresse/PR & Social Media0043 6582 70660 22presse@saalfelden-leogang.atwww.saalfelden-leogang.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5390/aom*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT***TPT0002 2016-12-22/10:00Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell