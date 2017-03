Führen in einer verrückten Welt / 7. Demografiekongress erprobt die digitalfreundliche Unternehmenskultur

Frankfurt (ots) - Die Debatte um Arbeit 4.0 ist rum. Das Thema istgesetzt. Aber noch lange nicht umgesetzt. Von außen drängen Start-upsmit agilen Geschäftsmodellen auf den Markt, von innen mauern dieMitarbeiter aus Angst vor der ungewissen Zukunft. Und so mancheVorgesetzte fragen sich nun: "Wie soll ich mein Unternehmen dorthinbringen, wo ich doch selbst erst bei 2.0 bin?" Helfen könnte derdigitale Nachwuchs - doch der traut den Älteren nichts zu. Die sichselbst aber genauso wenig und schon ist der Kulturkampfvorprogrammiert!Der 7. Demografiekongress am 28. März in der IHK Frankfurt möchtedie Grenzen des klassischen Managements nicht sprengen, aber einStück weit neu abstecken. Die Referenten stehen repräsentativ für dieneue Arbeitswelt: Jungunternehmer der Generation Y treffen aufetablierte Führungskräfte aus Generationen, für die gar keineBuchstabe erfunden wurde. Zusammen wollen sie den Clash in derUnternehmenskultur verhindern und in der Belegschaft Vertrauen fürneue Formen des Arbeitens gewinnen.Für den Internetphilosophen und Keynotespeaker Prof. Dr. GunterDueck ist der Kulturwandel "hoffnungslos schwer" - aber machbar.Pointiert und nicht immer ganz ernst gemeint zeichnet Dueck das Bildder agilen Arbeitswelt 4.0.Um den kulturellen Wandel geht es anschießend in den Foren. Sozeigt das Hessische Handwerk im Forum Arbeit 4.0 auf, welche Vorteilesich aus digital gestützten Kompetenzprofilen ergeben und wir unsdeshalb vom alten Denken in Schulnoten verabschieden sollten. "Auchim Handwerk ergeben sich durch 4.0 gerade neue Formen derZusammenarbeit im Betrieb. Dies betrifft sowohl die Prozesse,Dienstleistungen, als auch die Kommunikation zum Kunden hin",berichtet Armin Bayer von der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main."Unser Beispiel zeigt, wie Betriebe neue Techniken fürMitarbeitergespräche, Personaleinsatz- und Nachfolgeplanung einsetzenkönnen."Neues Denken gibt es auch bei der Deutschen Bahn. Das Unternehmenstellt das Kreativformat Design Thinking vor und erprobt es amgesunden Arbeitsplatz der Zukunft. Apropos gesund: Das Forum stelltneue Konzepte der digitalisierten Pflege vor. Weil 4.0 aber nicht nurTechnik ist, gehen die Experten von Pflegedienstleistern, KfW,Fraunhofer-Institut und der Frankfurt University auch der Frage nach,welche Führung es braucht, die eine tatsächliche Entlastung fürpflegende Angehörige erst möglich macht.Auch auf kommunaler Ebene ist ein neues Miteinander gefragt - undgewünscht, wie diverse überregionale Initiativen belegen. Von derIdee einer Kooperation bis zu ihrer Umsetzung ist es manchmal aberein weiter Schritt. Das Forum Metropolregion stellt neben denInitiativen auch den Demografieatlas vor: Mit ihm will dasDemografienetzwerk die Bevölkerungsstatistiken der Metropolregion umsozialstatistische Aussagen erweitern, z.B. zu Berufen undBildungsniveaus. "Der Demografieatlas ist eine absolute Neuheit fürunsere Region! Unser Ziel ist es valide Daten zu bekommen, diesozial- und wirtschaftspolitische Entscheidungen unterstützen. Wirwollen wissen wie sich die Demografie in der Region entwickelt.Ebenso welche Menschen kommen und welche verlassen die Region?",erläutert Oliver Schwebel, Geschäftsführer der WirtschaftsförderungFrankfurt, das Instrument.Vom Kommen und Gehen - vor allem aber vom Bleiben - geht es auchim Forum Willkommenskultur. Welche Rolle spielt die Führungskraft,welche das Kollegium? Wie bedeutsam ist die Organisationskultur?Erfolgreiche Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Start-ups undVerwaltung gewähren Einblicke, eine praktische Übung sensibilisiert.Das Ziel: ein gemeinsames Papier mit den Erfolgsfaktoren fürgelingendes Ankommen.Neue Arbeitsformen erfordern neue Regeln. Zahlreiche Unternehmenhaben sich diese bereits erarbeitet - viele stehen aber noch vor derHerausforderung, sich fit zu machen für die zunehmendeDigitalisierung. Hierbei geht es oftmals um die Erfordernis, sich aufstark wandelnde Märkte einzustellen. "Der Kongress ist eine idealePlattform, die vielen verschiedenen Szenarien durchzuspielen und dieAnsätze mit nach Hause zu nehmen, die zum eigenen Unternehmenpassen", sagt Joanna Cimring, Projektleiterin des Kongresses undMitglied der Geschäftsleitung bei Mandelkern Marketing &Kommunikation GmbH.Über das Demografienetzwerk FrankfurtRheinMainDas Demografienetzwerk FrankfurtRheinMain besteht zurzeit aus 13Partnern. Die Initiatoren sind: die IHK Frankfurt am Main, die StadtEschborn, die Stadt Frankfurt am Main, der RegionalverbandFrankfurtRheinMain, das Europabüro der MetropolregionFrankfurtRheinMain, die ING-DiBa, das Demographie Netzwerk (ddn) ,die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, das IHK-Forum Rhein-Main,die Kreisstadt Dietzenbach, die Regionaldirektion Hessen derBundesagentur für Arbeit, der Verein zur Förderung derStandortentwicklung e.V. und die Frankfurt University of AppliedSciences. Die Initiatoren bündeln viele ihrer Aktivitäten zurFachkräftesicherung in dem Netzwerk. Wichtigste Instrumente sind derKongress, Fachveranstaltungen, Arbeitskreise, Broschüren und dieWebsite: www.demografienetzwerk-frm.dePressekontakt:Mandelkern Marketing & Kommunikation GmbHJoanna CimringHamburger Allee 4560486 Frankfurt am MainTel.: 069.7167 580-24Fax: 069.7167 580-22j.cimring@mandelkern.deOriginal-Content von: Demografienetzwerk FrankfurtRheinMain, übermittelt durch news aktuell