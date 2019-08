Fuchun: Wie ist das denn jetzt passiert?

Für die Aktie Fuchun stehen per 08.08.2019, 14:11 Uhr 5.2 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Fuchun zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fuchun einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fuchun jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Fuchun für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Fuchun für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Fuchun insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 70,3. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Fuchun zahlt die Börse 70,3 Euro. Dies sind 14 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 81,84. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Fuchun investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,19 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,22 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.