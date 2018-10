Fuchs Petrolub verdient dank des Verkaufs einer Beteiligung deutlich mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Beim Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub hat sich das Wachstum im dritten Quartal wie bereits angekündigt abgeschwächt. Den Gewinn nach Steuern konnten die Mannheimer aber dank des Verkaufs einer Beteiligung kräftig steigern.



Der erhöhte sich in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um elf Prozent auf 219 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Mannheim mitteilte.

Bereits vor gut einer Woche hatten die Mannheimer vorläufige Zahlen zu den ersten drei Quartalen vorgelegt und die Jahresprognose wegen einer schwächeren Nachfrage aus der Autoindustrie zurückgeschraubt.

Der Umsatz kletterte in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 1,95 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um sechs Prozent auf 297 Millionen Euro zu./mne/fba