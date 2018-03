Fuchs Petrolub setzt in Führungsebene auf Stabilität - Verträge verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub setzt in seiner Führungsriege auf Kontinuität. Der Aufsichtsrat verlängerte in seiner jüngsten Sitzung die Verträge von vier Vorständen um weitere fünf Jahre bis 2023, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Mannheim mit.





Es handelt sich dabei um die Verträge von Finanz-Chefin Dagmar Steinert sowie der Vorstände Lutz Lindemann, Timo Reister und Ralph Rheinboldt. Der Vertrag von Vorstandschef Stefan Fuchs läuft noch bis Juni 2021./ajx/stk