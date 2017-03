Fuchs Petrolub: Das läuft ja wie am Schnürchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

der deutsche Mineralöl- und Chemiekonzern Fuchs Petrolub gilt als weltweit größter unabhängiger Anbieter von Schmierstoffen. Das 1931 in Mannheim gegründete Unternehmen bedient Kunden in vielfältigen Bereichen. Hierzu zählen beispielsweise: Bergbau, Landwirtschaft, Stahlindustrie, Fahrzeugindustrie und nicht zuletzt der Haushaltsbereich.

Der gut aufgestellte Konzern konnte in letzter Zeit mit einem ansehnlichen Wachstum überzeugen. Wie nun aus dem jüngst vorgestellten Finanzbericht für 2016 hervorgeht, wird die vielversprechende Entwicklung sich fortsetzen.

Die Zahlen

Schauen wir uns die Zahlen im Detail an. 2016 verbesserte sich der Konzernumsatz um 9 Prozent auf den Rekordbetrag in Höhe von 2,267 Milliarden Euro. Das EBIT stieg um 8,3 Prozent auf 371 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern betrug 260 Millionen Euro und verbesserte sich somit um 10 Prozent.

Für 2016 soll eine Dividende von 0,88 Euro je Stamm- beziehungsweise 0,89 Euro pro Vorzugsaktie ausgezahlt werden. Dies wäre ein Plus von 8,6 bzw. 8,5 Prozent gegenüber 2015.

Die Prognose

Für 2017 rechnet man mit einem weiteren „organischen Umsatz- und Ergebniswachstum“. Der Umsatzzuwachs soll sich hierbei zwischen 4 und 6 Prozent einpendeln. Beim EBIT prognostiziert man ein Plus zwischen 1 und 5 Prozent.

Die Investitionen

Fuchs Petrolub will wachsen und zeigt dies anhand seiner getätigten Investitionen. So erreichten die Investments für das Jahr 2016 den angestrebten Wert in Höhe von 93 Millionen Euro – ein Höchstwert der Unternehmensgeschichte. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen der Ausbau sowie die Modernisierung bestehender Werke und die Errichtung neuer Betriebe.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.