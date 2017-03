Fuchs Petrolub: Wie sind die Zahlen?

Liebe Leser,

Fuchs Petrolub hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Waren diese gut oder schlecht? Das Unternehmen bringt es in der Überschrift der entsprechenden Meldung treffend auf den Punkt – ich zitiere: „FUCHS erzielt im Geschäftsjahr 2016 neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis“.

Hier die Eckdaten: Der Umsatz kletterte bei Fuchs Petrolub von 2,079 Mrd. Euro in 2015 auf 2,267 Mrd. Euro in 2016 – das entspricht einem Anstieg von 9%. Interessanterweise boomte dabei besonders das Geschäft in Europa (+15,5% auf 1,417 Mrd. Euro). Wenn eine Region so überdurchschnittlich zugelegt hat, dann muss es auch eine Region mit unterdurchschnittlichem Wachstum gegeben haben. Richtig: In „Nord- und Südamerika“ verzeichneten die Füchse einen Umsatzrückgang von 1,2% auf 349 Mio. Euro.

Die Geschäftszahlen sind gut – die Bewertung allerdings recht hoch

Und der Gewinn? Bei der Kennzahl „Gewinn pro Aktie“ gab es einen schönen Zuwachs von 10% auf 1,86 Euro (Stammaktie) bzw. 1,87 Euro (Vorzugsaktie). Die Dividende soll deshalb um gut 8% auf 0,88 bzw. 0,89 Euro steigen.

Und der Ausblick auf 2017? Der Umsatz soll 4-6% in 2017 wachsen, das Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um 1-5%. Das sieht doch solide aus. Bei einem KGV im Bereich 15 fände ich die Aktie durchaus klasse. Doch aktuell liegen wir bei einem KGV von ca. 23,2 – und das finde ich nicht gerade günstig.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.