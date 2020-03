Fuchs Petrolub: Stabile Basis für Investitionen

Auch der Gewinneinbruch um gut 20 Prozent im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) ändert beim Schmierstoffhersteller Fuchs nichts an der Dividendenpolitik: Für 2019 steigt die Ausschüttung für die Vorzüge auf 0,97 Euro je Aktie (zuvor: 0,95 Euro je Aktie) – die 18. Anhebung in Folge. 2020 will das Unternehmen zudem die Investitionen fortsetzen, wenngleich die Coronapandemie und die Ölpreisentwicklung eine Finanzprognose aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung