Fuchs Petrolub mit Rückenwind

Feierstimmung herrscht heute bei allen Fuchs Petrolub-Aktionären. Immerhin schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Höhe. Damit müssen für eine Wertpapier nun 41,94 EUR hingeblättert werden. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn Fuchs Petrolub kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 40,36 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für Fuchs Petrolub Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 35,94 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

