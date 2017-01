Fuchs Petrolub: Mehr Umsatz und Gewinn als erwartet!

Liebe Leser,

politische Unsicherheiten haben heute die Aktienkurse in Europa belastet. Die Unsicherheit, wie der Brexit aussehen soll und ob der neue US-Präsident Strafzölle einführt, haben den deutschen Leitindex DAX auf 11.554 Punkte gedrückt. Ein Trost für die Anleger: Den scharfen Worten der Politiker folgen meistens nur kleine Taten. Wichtiger ist daher ein Blick auf die Unternehmen. Und da hat die Berichtssaison für das Geschäftsjahr 2016 auch in Deutschland sehr erfreulich begonnen. Ein Beispiel: Fuchs Petrolub. Am vergangenen Freitag hat der Schmiermittel-Spezialist Fuchs Petrolub erste Eckdaten für das Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Nach einem deutlich über den Erwartungen liegenden 4. Quartal in Europa und Asien geht das MDax-Unternehmen nun von einem Umsatzplus von 9% aus. Beim operativen Gewinn (EBIT) wird ein Plus von etwa 8% erwartet. Damit werde der Anfang November bekräftigte Ausblick überschritten, der im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 7 bis 8 Prozent sowie einen EBIT-Anstieg in einer Spanne von 4 bis 6 Prozent vorsah. Weitere Details zum Verlauf des Geschäftsjahres 2016 wird Fuchs Petrolub am 16. Januar veröffentlichen. Nachdem Sie jetzt erste (sehr positive) Eckdaten für das Geschäftsjahr 2016 erfahren haben, möchte ich mit Ihnen noch einmal etwas weiter zurück blicken.

Der erfolgreiche Turnaround von Fuchs Petrolub

Fuchs Petrolub wurde im Jahr 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet und vertreibt und produziert weltweit Schmierstoffe. Inzwischen ist das Unternehmen weltweit die Nummer 1 unter den unabhängigen Produzenten von Schmierstoffen. Doch so gut wie im Augenblick sah es bei Fuchs nicht immer aus. Im Jahr 2001 hatte Fuchs Petrolub Netto-Finanzverbindlichkeiten in Höhe von knapp 375 Mio. Euro und ein Eigenkapital von nur 120,6 Mio. Euro. Damit war der Verschuldungsgrad derart hoch, dass eine Investition in die Fuchs-Aktie eher einer Wette als einer Investition gleich kam. In den folgenden Jahren konnte Fuchs allerdings dank des hervorragenden Managements die Nettoverbindlichkeiten Jahr für Jahr reduzieren und verfügt seit einiger Zeit sogar über ein Nettoguthaben. Gleichzeitig stieg die Eigenkapitalquote von bedrohlichen 16 auf sehr starke 71% zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres.

Vorzugsaktie mit fast 2.000% Kursplus seit November 2003

Hand in Hand mit der beeindruckenden Entwicklung des Unternehmens Fuchs Petrolub in den vergangenen Jahren ging auch eine nicht minder beeindruckende Entwicklung des Aktienkurses im selben Zeitraum. Wenn Sie im November 2003 – also vor gut 13 Jahren – eine Vorzugsaktie von Fuchs gekauft hätten, so hätten Sie für diese umgerechnet (wegen einiger Aktiensplits) rund 2 Euro bezahlen müssen. Heute, da die Fuchs-Vorzugsaktie bei über 41 Euro notiert, würde das für Sie allein einen Kursgewinn von fast 2.000% bedeuten. Wenn Sie zusätzlich noch die im Laufe der Jahre gezahlten Dividenden mit einrechnen, sieht das Ergebnis noch beeindruckender aus.

42% Dividendenrendite in diesem Jahr

Die Leser meines Börsendienstes „Depot-Optimierer“, die meiner Kauf-Empfehlung gefolgt sind und im November 2003 für 2,01 Euro je Vorzugsaktie bei Fuchs Petrolub eingestiegen sind, kommen in diesem Jahr auf eine Dividendenrendite von voraussichtlich 42%. Voraussichtlich deshalb, weil die Höhe der Dividende noch nicht feststeht. Ich rechne aber damit, dass die Dividende je Vorzugsaktie von 0,82 Euro im Vorjahr auf 0,85 Euro angehoben wird. Selbst wenn die Dividende auf dem Vorjahresniveau bleiben würde, kämen meine Leser, die im November 2003 eingestiegen sind, auf eine Dividendenrendite von 41%. Wie Sie sehen: Wenn es bei einem Unternehmen operativ gut läuft, dann besteht die Kunst an der Börse darin, die Gewinne nicht vorzeitig durch einen Verkauf abzuwürgen, sondern den Gewinn weiter laufen zu lassen. Für die Cash-Zuflüsse sorgen dann schon die stetig steigenden Dividenden.

Ein Gastbeitrag von Rolf Morrien.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse