Fuchs Petrolub: Da könnten noch 10-15% Luft nach oben sein!

Der Anbieter von Schmierstoffen Fuchs Petrolub ISIN: DE0005790430 hat mit einem kräftigen Kursgewinn am Freitag auf die Kursverluste am Dienstag und Mittwoch reagiert. Die Aktie hat den charttechnischen Widerstand bei 32,00 Euro geschafft und wenn sich der Kurs über dieser Hürde hält, können noch 10-15 Prozent Kursgewinn in einem freundlichen Börsenumfeld drin sein. Die Unterstützung, die als Absicherung dienen kann, liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



