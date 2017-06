Fuchs Petrolub: Nach dem Allzeithoch – Wie geht es weiter?

Lieber Leser,

Fuchs Petrolub hat in den vergangenen Tagen ein neues Allzeithoch markiert. Am 2. Juni erreichte die Aktie den bisherigen Höchstwert bei 43,86 Euro, seither ging es leicht hinab. Allerdings ist die Chance auf wieder steigende Notierungen aus Sicht von Chartanalysten sehr hoch. Denn die Distanz zum aktuellen Rekord beträgt nur 0,6 %. Ohnehin hat sich der Wert in den zurückliegenden Wochen als relativ stark präsentiert. Die Kurse kletterten binnen Wochenfrist beispielsweise um knapp 4 %. Auch technische Analysten sind von einem stabilen Aufwärtstrend überzeugt.

Fuchs Petrolub: Neues Kursziel

Dabei hat die Aktie derzeit alle wichtigen Trendpfeile nach oben gedreht. Vor diesem Hintergrund befindet sich Fuchs Petrolub sowohl kurz- wie auch mittel- und langfristig im klaren Aufwärtstrend. Deshalb ist der Hausse-Modus auf breiten Schultern aufgestellt. Der Abstand zum GD200 beträgt derzeit etwa 14 % und ist damit mustergültig hoch. Die Distanz zum GD100 liegt mit gut 8 % ebenfalls im idealtypischen Bereich.

Charttechnische Analysten rechnen damit, dass die Aktie bei 42 Euro eine wichtige Unterstützung ausgebildet hat. Zudem bewege sich der Kurs entlang einer stabilen Aufwärtstrendgeraden und sei damit gut vor einem Kursrücksetzer geschützt. Der Aufwärtstrend ist demnach also intakt.

Die Aktie von Fuchs Petrolub ist im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.