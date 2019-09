Fuchs Petrolub Aktie: Jetzt handeln?

Die Fuchs Petrolub-Aktie ist am Montag enttäuschend in die neue Handelswoche gestartet. Dabei war die Ausgangslage für die Käufer nicht schlecht. Noch am Freitag war der Kurs bis an die 50-Tagelinie bei 31,48 Euro herangelaufen. Kurz vor dem Wochenende einsetzende Gewinnmitnahmen hatten den Anstieg über den EMA50 jedoch verhindert.

Chance verpasst

Die Chance, den Widerstand gleich am Montagmorgen zu überwinden ...



