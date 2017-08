Fuchs: E-Quote ist schnelle Wahlkampfnummer / Hilft weder der Umwelt noch der Autobranche

Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Vorschlag zurEinführung einer Quote für Elektro-Autos in Europa zurückgewiesen.Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzenden derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Fuchs:"Der SPD-Vorschlag erweist sich immer deutlicher als eine schnelleWahlkampfnummer. Wenn die Bundeskanzlerin die Aussage als nichtdurchdacht bezeichnet, hat sie völlig Recht. Auch in den vergangenenTagen wurde die Quote weder beziffert, noch der Zeitpunkt für einmögliches In-Kraft-Treten genannt. Das zeigt alles den Mangel anSeriosität, den der Kandidat leider schon so manches andere Mal anden Tag gelegt hat. Herr Schulz springt wieder einmal zu kurz.Eine Quote hilft weder der Umwelt noch der Automobilwirtschaft undihren Beschäftigten wirklich. Sie ist vielmehr Ausdruck einerPlanwirtschaft, wie wir sie aus China kennen.Folgende Gründe sprechen gegen eine feste europäischeE-Auto-Quote:- Statt eine Technologie vorzuschreiben, brauchen wir europaweitambitionierte Abgasvorschriften. Wie diese am besten eingehaltenwerden können, muss ein offener Technologie-Wettbewerbentscheiden. Nur so setzt sich am Ende die beste Technik durch.- Derzeit wissen kein Autohersteller und kein Autoexperte auf derWelt, ob sich am Ende der Elektro- oder Wasserstoffantriebdurchsetzen wird. Auch die Verbrennungsmotoren sind noch längstnicht aus dem Rennen, weil derzeit schadstoffarme Antriebeentwickelt werden. Für möglich wird auch gehalten, dass es aufder Welt in Zukunft ganz unterschiedliche Auto-Regionen gebenkönnte, wo jeweils unterschiedliche Antriebsarten dominieren.Gerade die führenden deutschen Autohersteller würden durch dieE-Quote veranlasst, nur auf eine Technologie zu setzen.- Eine E-Auto-Quote blendet aus, wie in den EU-Mitgliedstaaten derStrom gewonnen wird. Gerade die osteuropäischen Staaten dürftenden Strombedarf mehr oder weniger ausschließlich ausKohlekraftwerken decken. Auch in Deutschland wird derStrombedarf zu rund 70 Prozent von Kern- oder Kohlekraftwerkenproduziert. Diese Fakten kann man nicht ausblenden, wenn einemwirklich am Klimaschutz gelegen ist. Ferner muss man wissen,dass bei der Produktion der E-Autos insbesondere bei derHerstellung der Batterien enorm viel Kohlendioxid entsteht.- Wichtiger als unsinnige Quoten wäre die europaweite Verschärfungder Abgas- und Stickoxid-Vorschriften, die auch überall in derEU eingehalten werden müssen. Dabei muss auch das Ziel einerCO2-Reduzierung beachtet werden. Mittelfristig kann hierfürübrigens auch eine umweltfreundliche Dieseltechnologie ihrenBeitrag leisten, weil sie bekanntlich weniger klimaschädlichesKohlendioxid produziert.- Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, wie man eine Quotefordern kann, ohne detailliert zu sagen, wie eine vernünftigeLadeinfrastruktur geschaffen werden soll. Dies müssteflächendeckend an den Straßen geschehen, da 85 Prozent derprivaten Pkws in Deutschland nicht in Garagen geparkt werden.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell