Fuchs: Bericht des Bundesrechnungshofs zur Energiepolitik ist Ohrfeige für Bundeswirtschaftsministerium

Berlin (ots) - Kostendeckel beim Erneuerbaren-Ausbau einführen undLangfristkonzept zur Versorgungssicherheit entwickelnDer Bundesrechnungshof kritisiert in einem Bericht an denHaushaltsausschuss des Deutschen Bundestags massiv die Energiepolitikvon Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Dazu erklärt derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion MichaelFuchs:"Der Bericht bestätigt leider unseren Eindruck, dass dasBundeswirtschaftsministerium die Energiewende seit 2014 sehreinseitig angeht. Klimaziele und Erneuerbaren-Ausbau werden absolutgesetzt, Kosten und Versorgungssicherheitsrisiken hingegen wahlweiseklein geredet oder gar nicht beachtet.So kann es nicht weitergehen. Wirtschaft und Bürger haben einRecht, vom Bundeswirtschaftsminister zu erfahren, welche Kosten,Risiken und Nebenwirkungen der Erneuerbaren-Ausbau hat. DieSchmerzgrenze ist bei den Kosten schon jetzt erreicht. Wir zahlen 25Milliarden Subventionen jährlich für eine Stromerzeugung, die unsnull Versorgungssicherheit liefert, wachsende Netzengpässe beschertund in vielen Stunden quasi ans Ausland verschenkt werden muss. Mitdieser Bilanz wird niemand in der Welt die deutsche Energiewendekopieren. Wir brauchen beim Erneuerbaren-Ausbau endlich eineKostenobergrenze.Klar ist auch, dass das Thema Stromversorgungssicherheit weiter anBrisanz gewinnt. Das Bundeswirtschaftsministerium verlässt sichdarauf, dass unsere Nachbarländer uns in knappen Stundenmitversorgen. Diese Haltung ist verantwortlich. Deutschland brauchtein nationales Sicherheitskonzept, auch wenn das möglicherweisebedeutet, dass wir viel länger auf einheimische Kohlekraftwerkeangewiesen sein werden, als es manchen Akteuren recht ist."