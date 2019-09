Fuan Pharmaceutical: Endlich geschafft?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Fuan Pharmaceutical am 10.09.2019, 07:45 Uhr, mit dem Kurs von 6.09 CNY. Die Aktie der Fuan Pharmaceutical wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Fuan Pharmaceutical nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Fuan Pharmaceutical beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,52 Prozent und liegt mit 0,06 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,45) für diese Aktie. Fuan Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Fuan Pharmaceutical von 5,53 CNY ist mit +12,63 Prozent Entfernung vom GD200 (4,91 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,6 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Fuan Pharmaceutical-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Fuan Pharmaceutical in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Fuan Pharmaceutical haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Fuan Pharmaceutical bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.