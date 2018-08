Fu Yu Manufacturing: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Kurs der Aktie Fu Yu Manufacturing stand am 30.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Singapore bei 0,177 SGD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Fu Yu Manufacturing auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fu Yu Manufacturing liegt bei einem Wert von 17,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Machinery" (KGV von 175,58) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fu Yu Manufacturing damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fu Yu Manufacturing wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Fu Yu Manufacturing auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 8,66 % ist Fu Yu Manufacturing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Machinery (1,9 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 6,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.