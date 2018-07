FuJian Anjoy Foods: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Am 29.06.2018 ging die Aktie FuJian Anjoy Foods an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 35 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei FuJian Anjoy Foods aktuell 0,81. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Consumer Products". FuJian Anjoy Foods bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: FuJian Anjoy Foods erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 4,53 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +33,35 Prozent im Branchenvergleich für FuJian Anjoy Foods bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,02 Prozent im letzten Jahr. FuJian Anjoy Foods lag 33,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: FuJian Anjoy Foods ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 35,71 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,19 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.