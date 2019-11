Fspg Hi-Tech: Das wird bald in aller Munde sein!

Per 09.11.2019, 01:00 Uhr wird für die Aktie Fspg Hi-Tech am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 4.14 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Unsere Analysten haben Fspg Hi-Tech nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Fspg Hi-Tech niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 2,08 Prozentpunkte (0,61 % gegenüber 2,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Fspg Hi-Tech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -17,98 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +43,29 Prozent im Branchenvergleich für Fspg Hi-Tech bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -17,98 Prozent im letzten Jahr. Fspg Hi-Tech lag 43,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fspg Hi-Tech beträgt das aktuelle KGV 22,77. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Fspg Hi-Tech ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.