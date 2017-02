Frutarom Health erhöht Phytopharmaka-Kapazität

Waedenswil, Schweiz (ots/PRNewswire) -Frutarom festigt seine Position in DeutschlandFrutarom Health BU möchte nach eigener Aussage im Jahre 2017seinen Fokus vermehrt auf das Geschäft mit Phytopharmaka legen. Diesfolgt auf die Übernahme von Extrakt Chemie GmbH & Co.KG in Stadthagenbei Hannover im Jahre 2016. Des Weiteren wird das schnelle Wachstumihrer Phytopharmaka-Pflanzenextrakt-Linie EFLA®pharm gefördert.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/464399/Frutarom_Health_Increases_Phytopharmaceutical_Capacity.jpg )Der globale Marktwert für Phytopharmaka wird auf 750-850 MillionenEuro geschätzt. Die EU macht 90% des Marktes aus - allein die Hälftedavon bilden deutschsprachige Länder, gefolgt von Frankreich. Zu denumsatzstarken Indikationsgebieten im Markt zählen: Husten &Erkältung, Mentale Gesundheit (Stress, Stimmungsschwankungen,Müdigkeit, Unruhe, Wahrnehmungseinschränkungen);Magen-Darm-Erkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Frutarom Health plant durch die Übernahme der Firma Extrakt Chemieeine Globalisierung auch unter dem Einsatz des bestehenden eigeneninternationalen Vertriebsnetzes und wird das Geschäft positivweiterentwickeln. Frutarom hat bereits kurzfristig in den neuenStandort in Stadthagen investiert, um die Produktionskapazität zuerhöhen und die Marktbedürfnisse der internationalen Pharmaindustriezu erfüllen. Das Unternehmen sorgte sofort nicht nur für dieEinführung einer dritten Produktionsschicht am deutschen Standort,sondern auch für den Ausbau des Standorts (Produktions- undBüroflächen), um den Standort der Extrakt Chemie als dasPharma-Kompetenzzentrum der Frutarom Health zu etablieren."Wir sind davon überzeugt, dass Frutarom mit der Übernahme vonExtrakt Chemie und mit den gezielten Investitionen in Mitarbeiter,Equipment, Produktionsstätten und neue Büroräume sowie mit einemfachlich gut aufgestellten Team aus hochqualifizierten Pharmaexpertendie Möglichkeit geschaffen hat, einen beträchtlichen Beitrag zumPhytopharmaka-Markt beizusteuern", so Barbara Bradl, Business ManagerPharma bei Frutarom BU Health. "Wenn unsere Geschäftspartner dasPortfolio der Extrakt Chemie mit der im Vorfeld schon starkenEFLApharm-Produkt-Linie von Frutarom Health vereint, so verschafftdiese Kombination völlig neue Marktmöglichkeiten. Es ist einSchlüsselelement der Business Unit Health Strategie dieses Geschäfthochzuziehen."Frutaroms hochwertiges Portfolio von Pflanzenextrakten alsWirkstoffe für Phytopharmaka, besser bekannt als EFLApharm, wurde inden letzten zwei Jahren durch solche strategischen Übernahmenerheblich erweitert. Alle Produkte, die zu EFLApharm gehören, sindpharmazeutisch designte Pflanzenextrakte, welche gemäß GMPRichtlinien hergestellt werden - und darüber hinaus bietenEFLApharm-Extrakte der pharmazeutischen Industrie einen schnellenMarkteinheit über die verfügbare Dokumentation. Die pflanzlichenExtrakte sind als APIs für die globale Pharmaindustrie geeignet undwerden von einem internen engagierten Regulatory-Affairs-Team engbetreut. Diese Pharma-Dienstleistungen bietet die Frutarom derpharmazeutischen Industrie an. Alle Pflanzenextrakte derEFLApharm-Produktlinie besitzen eine pharmazeutischeWirkstoff-Stammdokumentation, welche den 3.2.S Teil eines Dossiersabdeckt. Diese Wirkstoff-Stammdokumentation ist auch als der "ActiveSubstance Master File" (ASMF) bekannt.Die GMP zertifizierten Produktionsstätte der Frutarom sowie dasneue Pharma-Kompetenzzentrum unter dem Dach der Extrakt Chemiebefinden sich in Stadthagen, der geographischen Mitte Deutschlands -als das Herz des globalen Phytopharmaka-Marktes.Über FrutaromFrutarom ist einer der führenden Hersteller von Aromastoffen undFine Ingredients und zählt zu den 10 führenden Unternehmen auf demglobalen Markt. Frutarom strebt danach, der bevorzugte Partner fürwohlschmeckenden und gesunden Erfolg zu werden, und liefertfortschrittliche Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkebranchesowie für die Nahrungsergänzungsmittel -, Pharma- undKosmetikindustrie.Pressekontakt:UnternehmenskontaktFrutarom BU HealthBarbara BradlBusiness Manager Pharma, Health BU+49 5721 97 500Email: bbradl@frutarom.comWebseite: http://www.frutaromhealth.comhttp://www.eflapharm.frutaromhealth.comTwitter: @FrutaromHealthPressekontaktNutriPRLiat Simha+972-9-9742893E-mail: liat@nutripr.comWebseite : http://www.nutripr.comTwitter: @LiatSimhaOriginal-Content von: Frutarom Health BU, übermittelt durch news aktuell