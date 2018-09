Frutania: Mit neuem Führungsteam und neuem Markenauftritt auf dem Weg an die Spitze im Obst- und Beerenmarkt (FOTO)

Grafschaft-Ringen (ots) -Frutania, einer der größten Lieferanten von Beerenobst sowieTomaten, Spargel, Kern-und Steinobst und Gemüse für denLebensmitteleinzelhandel (LEH) mit Sitz in Grafschaft-Ringen, bekommtzwei neue Geschäftsführer. Gründer und Inhaber Markus Schneider (49)ernennt den bisherigen Leiter Ein- und Verkauf Holger Hoge (38) sowieAndre Moog (39), kaufmännischer Leiter, mit sofortiger Wirkung zuGeschäftsführern. "Holger Hoge und Andre Moog sind zwei langjährigeMitarbeiter, die mein vollstes Vertrauen genießen. Gemeinsam werdenwir das Potenzial, das in Frutania steckt, konsequent ausbauen undunsere Präsenz beim Endverbraucher erhöhen." Dafür hat Schneider denkompletten Markenauftritt überarbeiten lassen. Mit einer buntenMultifrucht als neuem Logo und dem plakativen Claim "Pflück ein Stückvom Glück" möchte er mehr Aufmerksamkeit auf seine Produkte lenken."Frutania steht für individuelles "Gaumenglück" und handwerklicheArbeit am Naturprodukt" unterstreicht Schneider die Botschaft seinerMarke.Seit der Gründung 2001 hat Markus Schneider seinen einstigenEin-Mann-Betrieb zu einem international agierenden Unternehmenausgebaut. Um weiterhin den logistischen Anforderungen des LEHsgerecht zu werden, hat das Unternehmen in diesem Jahr seinUmschlagzentrum um weitere 7.000 auf 17.000 qm erweitert - mitausreichend Platz für eine der innovativsten und modernstenPackstationen Deutschlands.Alleine 2017 brachte Frutania mehr als 100 Millionen PackungenBeerenobst (u.a. Erdbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren) in denEinzelhandel, darunter zwei Himbeersorten, die nur von Frutaniaangebaut und exklusiv vertrieben werden.Markus Schneider: "Mit diesen und weiteren Maßnahmen soll Frutaniadie führende Rolle im Obst- und Beerenmarkt einnehmen."Weitere Fotos finden Sie hier:http://de.frutania.com/documents/Frutania-Pressefotos.zipPressekontakt:Benno FriebeLeiter Kommunikationfriebe@frutania.deTel: 02641-9111-294Original-Content von: Frutania GmbH, übermittelt durch news aktuell