Frust und Panik: Die Deutschen hassen es, wenn plötzlich laute Video-Werbung startet

Hamburg (ots) - Die Deutschen lieben ihr Smartphone und sie liebenes, damit Videos zu schauen. Aber sie hassen es, wenn auf einerWebseite völlig überraschend ein Werbe-Clip startet und in vollerLautstärke losplärrt.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Teads. 52,7Prozent der Befragten hassen es, wenn plötzlich laute Video-Werbungstartet. Unter den 16- bis 24-Jährigen fühlen sich sogar bei 66,4Prozent stark gestört.Ähnlich gestört fühlen sich die Befragten, wenn es allgemein umVideo-Werbung geht, bei der die Nutzer keinen Schließen-Buttonfinden. 52,5 Prozent reagieren darauf frustriert.Tatsächlich sind viele der Nutzer selbst betroffen. So gaben 56,8Prozent an, dass auch auf dem eigenen Smartphone bereits ein Videoüberraschend loslärmte. 51,9 Prozent versuchten daraufhin, sofort denTon abzudrehen. Klappte das nicht in kürzester Zeit, verließen 39,8Prozent möglichst fix die Seite. Ein Viertel der Betroffenen empfanddie vermeintliche Lärmbelästigung ihrer Umwelt sogar als peinlich undgaben an, in Panik geraten zu sein.Die hohe Emotionalität bei diesem Thema lässt sich einfacherklären: Die Nutzer lieben Bewegbildinhalte. So kommt der neueDigitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten zu dem Ergebnis,dass mittlerweile mehr Menschen das Handy als wichtigstesBildschirmgerät bezeichnen (37 Prozent) als den Fernseher (32Prozent).Grundsätzlich schalten bereits 59,2 Prozent die Videowerbung aufNachrichtenseiten stumm. Bei YouTube und Facebook sind es 59,8beziehungsweise 56,7 Prozent.Die Nutzer sind nicht von Videoinhalten oder Video-Werbunggenervt, sondern von oftmals unkontrollierten Geräuschen. "Der Nutzermuss respektiert werden", sagt Nicolas Poppitz, Managing DirectorGermany bei Teads. "Online-Videowerbung kann auch ohne Ton sehr gutfunktionieren. Spots müssen in sehr kurzer Zeit das Interesse derUser wecken. Ohne den richtigen Ansatz, hilft da auch deraufgezwungene Ton nicht. Im Gegenteil, er nervt eher. Die kreativeUmsetzung muss die Nutzungssituation am PC oder Smartphoneberücksichtigen. Davon ist abhängig, ob sich die User entscheiden,das Video anzuschauen und bei Interesse vielleicht sogar den Tonaktiv anzuschalten."Die Teads-Studie "Was gehört zum guten Ton auf Mobile?" gibt eshier kostenlos zum Download:http://info.teads.tv/sound-on-sound-off-deJournalisten können die Studie per E-Mail an teads@frauwenk.deanfragen.