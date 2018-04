Frust im Joballtag: Frauen greifen zu Süßkram, Männern hilft Sport und Musik

Leverkusen (ots) - Die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung inDeutschland fühlt sich im Alltag gestresst, Frauen deutlich mehr alsMänner. Vor allem zwischenmenschliche Konflikte machen denArbeitnehmerinnen zu schaffen, Männern treibt noch am ehestenTermindruck den Schweiß auf die Stirn. Den Jobfrust kompensieren dieGeschlechter unterschiedlich. 35 Prozent der Frauen greifen zuSüßigkeiten, jedoch nur 22 Prozent der Männer. Die setzen dafür mehrauf Musik und Sport. Das Mittel Nummer eins zum Abschalten nach einemanstrengenden Arbeitstag ist bei beiden Geschlechtern allerdings dasabendliche Fernsehen. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrageder pronova BKK.+++ Eine Infografik zur freien Verwendung finden Sie auf:www.pronovabkk.de/studie-jobfrust +++Kunden lassen ihrem Ärger freien Lauf, Dienstleister liefernmangelnde Qualität, der Chef übt Kritik - das Berufsleben ist vollerzwischenmenschlicher Konflikte. Diese sind für Frauen StressfaktorNummer eins im Job und äußern sich bei 36 Prozent als starkeemotionale Belastung. Jede dritte Arbeitnehmerin leidet auch untereinem schlechten Arbeitsklima. Männer haben scheinbar "ein dickeresFell": Nur jeder Vierte lässt Ärger mit anderen an sich heran. Auchin Bezug auf alle anderen Stressfaktoren sind deutlich weniger Männerals Frauen betroffen. Bei Männern sorgt am ehesten Termindruck fürunangenehme Hektik (34 Prozent). Der steht auch bei Frauen an zweiterStelle der größten allgemeinen Stressfaktoren im Job. Überstundenmachen gleichsam 29 Prozent der Männer und Frauen zu schaffen.Raumklima und Zugluft stressen Frauen besondersUnangenehme äußere Umstände wirken bei Frauen ebenfalls eherbelastend als bei Männern. Besonders schlimm ist es für dieweiblichen Mitarbeiter nach eigener Aussage, wenn sie am Arbeitsplatzfrieren müssen. Für 52 Prozent der Frauen ist eine unangenehmeRaumtemperatur ein großer Stressfaktor. Auch unter einem kühlenLuftzug leiden Frauen deutlich mehr als Männer. Diese fühlen sich inBezug auf die Arbeitsumgebung am meisten durch eine hohe Lautstärkegestört (48 Prozent).Schokolade macht gestresste Frauen glücklichUm den Druck zu kompensieren, greift mehr als jede dritte Frau zuSchokolade, Gummibärchen und anderem Süßkram. Männer bekämpfenJobfrust deutlich seltener mit süßen Kalorien (22 Prozent). Dafürmachen sie häufiger Sport oder hören Musik, um nach einemnervenaufreibenden Arbeitstag zu entspannen. An erster Stelle derMaßnahmen zum Stressabbau steht bei beiden Geschlechtern allerdingsdas abendliche Fernsehen beziehungsweise Serien schauen. 48 Prozentder Frauen und 40 Prozent der Männer schalten den TV ein, um"abzuschalten". An zweiter Stelle steht der Austausch mit dem Partnerbeziehungsweise mit Freunden. 44 Prozent der Frauen und 36 Prozentder Männer werden ihre Sorgen gern im Gespräch los. "Das ist auch dieempfehlenswertere Methode, da intensives Fernsehen abends zuSchlafproblemen führen kann und belastende Erlebnisse des Tages nichtverarbeitet werden", sagt Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt der pronovaBKK.Der Experte rät auch von "Frustessen" in Form von Süßigkeiten aufder Arbeit ab. "Unter Stress braucht das Gehirn mehr Energie und ruftnach schnellen Kohlenhydraten wie sie in Süßigkeiten stecken. Beichronischem Stress droht Übergewicht. Ein Vorrat an gesunden Snackswie Obst oder Studentenfutter ist die bessere Alternative", so derExperte. Langfristig sollten Arbeitnehmer Stressursachen ehereindämmen und zum Ausgleich körperliche Bewegung nutzen. Werbeispielsweise keine harten Trainingseinheiten mag, dem helfenmöglicherweise Yoga oder autogenes Training.Zur StudieDie Studie "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2018" wurde imFebruar 2018 im Auftrag der pronova BKK im Rahmen einerOnline-Befragung durchgeführt. Dafür wurden bundesweit 1.650Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer repräsentativ befragt.Über die pronova BKKDie pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen derBetriebskrankenkassen namhafter Weltkonzerne wie beispielsweise Ford,Bayer, BASF und Continental entstanden. Die Kasse ist bundesweit füralle Interessierten geöffnet. Rund 660.000 Kundinnen und Kundenschätzen die persönliche Betreuung, den exzellenten Service und dieumfassenden Leistungen. Die pronova BKK ist mit einem dichtenGeschäftsstellennetz an über 60 Kundenservice- und Beratungsstellenvertreten. Sie zählt zu den fünf größten Betriebskrankenkassen und zuden größten Krankenkassen in Deutschland. Weitere Informationen unterwww.pronovabkk.de.Pressekontakt:Ulrich Rosendahlpronova BKKLudwig-Erhard-Platz 151373 LeverkusenTel.: 0214 32296-3700presse@pronovabkk.deOriginal-Content von: pronova BKK, übermittelt durch news aktuell