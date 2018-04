Frühzeitig und nachhaltig: Therapie bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Informationenhttp://ots.de/eD31Ic--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Das Ziel einer effektiven Behandlung von Morbus Crohn und Colitisulcerosa ist es, neben der möglichst optimalen Besserung derSymptome, langfristig auch mögliche Schäden am Darm undBegleiterkrankungen zu vermeiden. Genauso wichtig wie der frühzeitigeArztbesuch sind dann auch die regelmäßigen Untersuchungen, denn nurso kann die Therapie auf die individuellen Krankheitsverläufe und dieBedürfnisse der Betroffenen angepasst werden.Zugegeben, es gibt schönere Dinge im Leben als einen Arztbesuch.Gehören aber chronische Erkrankungen, wie Morbus Crohn oder Colitisulcerosa, zum Teil des Lebens, sind sie unabdingbar. Ziel ist esschließlich, die der Erkrankung zugrundeliegende Entzündungbestmöglich zu kontrollieren bzw. zum Erliegen zu bringen und damiteine als Beschwerdefreiheit bezeichnete sogenannte Remission zuerreichen.Weil sich die Erkrankung anhand der Beschwerden und ihresSchweregrades stark unterscheiden kann, bedarf es bei einer CED einerindividuellen Betreuung und Behandlung durch einen Spezialisten. Einegroße Auswahl an Medikamenten mit unterschiedlichen Wirkansätzenhilft dem behandelnden Arzt, eine passende Therapie für jedenBetroffenen einzuleiten. Zeigt die Behandlung keine ausreichendeWirkung oder treten neue Beschwerden auf, kann der Arzt zeitnah dieUrsache erforschen und die Behandlung entsprechend desBehandlungsziels rasch anpassen, um eine effektive Therapie zugewährleisten. Außerdem geben die engmaschigen Kontrolluntersuchungenden Betroffenen Sicherheit - hier können dringliche Fragen diskutiertund unnötige Ängste und Sorgen genommen werden. AuchBegleiterscheinungen, wie z. B. Hautveränderungen undNährstoffmangel, können durch regelmäßige Arztbesuche unmittelbarfestgestellt und behandelt werden.Weitere Informationen rund um das Leben mit Morbus Crohn undColitis ulcerosa gibt es unter www.ced-trotzdem-ich.de.Pressekontakt:Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationJaegerstr. 2710117 BerlinTel. +49 30 20 62 77 151E-Mail: pr@takeda.comOriginal-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell