Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Im April 2022 hat das englische Kultur- und Tourismusmagazin „Jiangsu Glimpses", das vom „Charm of Jiangsu" Global Communication Center produziert wird, eine neue Frühlingsausgabe herausgebracht, die interessante Frühlingsbräuche, schöne Museen und unterhaltsame Routen in Jiangsu empfiehlt.Was der Winter uns nimmt, wird der Frühling uns zurückgeben. Diese klassische Strophe Heines wird im „Charm of Jiangsu" besonders deutlich. Nach dem Winterschlaf sprießen die Blumen auf dem Berg Meihua in Nanjing, der Biluochun-Tee auf dem Berg Xishan in Suzhou, die Artemisia Selengensis und Kalimeris Indica kommen aus dem Boden, und auch die Kugelfische spüren die Wärme des Frühlingsflusses. Wenn der Frühling nach Jiangsu kommt, werden die Menschen die schönen Blumen, den Tee und das Essen des Frühlings sehen.Für chinesische Touristen ist es zur Gewohnheit geworden, im Frühling nach Jiangsu zu kommen, um Blumen zu sehen. Die Blume der Stadt Nanjing ist die Pflaumenblüte, die auf dem Berg Meihua in der Nähe des Sun Yat-sen-Mausoleums leuchtet; die Sehenswürdigkeit Yuantouzhu des Taihu -Sees ist einer der drei wichtigsten Orte der Welt, um die Kirschblüte zu betrachten, und auch eine Geschichte der chinesisch-japanischen Freundschaft; die Rapsblüte von Taizhou Xinghua Duotian ist eine der vier großen Blumenmeere der Welt; Yancheng Dafeng Holland Flower Sea ist bekannt als „Best tulip scenic spot"; die Yangzhou Marco Polo Flower World hat den größten Blumenteppich der Welt; "Natian Flower Sea" befindet sich im Santai Mountain National Forest Park, Suqian, Jiangsu, und besteht aus 612 Blumenfeldern, die aneinander „genäht" sind ... Der Frühling kommt und wächst an den Zweigen dieser Blumen, die den einzigartigen Duft des Frühlings im Süden des Jangtse-Flusses verströmen.Tee ist ein weiteres Geschenk des Frühlings von Jiangnan. Jede Knospe, die im Frühling sprießt, erwacht auf den Bergen in Jiangsu und macht die Frühlingsszenen schmackhaft und bewundernswert. Viele Tees mit poetischen Namen stammen aus Jiangsu, wie der Biluochu-Tee von Suzhou, der Yuhua-Tee von Nanjing, der weiße Tee von Liyang, der Yangxian-Tee von Yixing, der Lvyangchun-Tee von Yangzhou und der Changqing-Tee von Maoshan. In dieser Zeit kann das Teefeld nicht nur hochwertigen Tee produzieren, sondern ist auch ein schöner Ort für Touristen, um spazieren zu gehen. Teesträucher sind bei der Wahl ihres Standortes wählerischer als Menschen. Heutzutage folgen die Menschen den Spuren der Teesuche und genießen in Jiangsu alles aus einer Hand, einschließlich Transport, Unterkunft, Besichtigungen und Essen. Neben den Teefeldern können die Touristen auch die umliegenden Teehäuser, Landschaftsparks, malerischen Dörfer, modernen Teefabriken und Teemuseen besuchen.Im Frühling von Jiangsu dürfen die Touristen die frischen Lebensmittel wie Qingtuan und konserviertes und geschmortes Frischfleisch nicht verpassen. Außerdem eignen sich Huai'an Kaiyang Cattail, Yangzhou-Kugelfisch und Flussmuscheln aus der „Stadt der Gastronomie" sowie saisonale Wildgemüse wie Toona sinensis, Kalimeris Indica und Artemisia Selengensis sehr gut für den Genuss im Frühling.Die schönen und interessanten Frühlingslandschaften des bezaubernden Jiangsu können Sie in der englischen Kultur- und Tourismuszeitschrift „Jiangsu Glimpses" nachlesen und genießen. https://www.jnsheji.cn/book/UxknPlftgI.Beigefügt:Jiangsu Glimpses.jpg (http://asianetnews.net/Download.asp?ID=419291)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798664/Jiangsu_1.jpgPressekontakt:Herr Wang,Tel.: +86-10-63074558.Original-Content von: "Charm of Jiangsu" Global Communication Center, übermittelt durch news aktuell