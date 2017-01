Frühlingshafter Farbrausch in Hamburg - Bijou Brigitte stellt die neue Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2017 vor (FOTO)

Hamburg (ots) -Verliebt in Choker: Frühlingshaft interpretierte Choker sind einabsolutes Must-have in der kommenden Frühjahr-/Sommer-Saison. Vondekorativen Mustern oder Anhängern umschmeichelt, einzeln oder inLayering-Optik getragen, gehören sie zu den Key-Pieces der Saison. InKombination mit langen Ketten, die gerne mit Tassels und Pomponsflirten, ist der coole Sommer-Look perfekt.In der angesagten Event Location Haller 6 in Hamburg präsentierteBijou Brigitte am 11. Januar 2017 die neueFrühjahrs-/Sommer-Kollektion 2017. Star-Stylist Mads Rønnborg stellteexklusiv vorab sein Buch "100 x Outfit of the Day" vor. Rund 70 Gäste- darunter zahlreiche Vertreter der deutschen Modepresse sowie derBloggerszene und die beliebte Society-Expertin Vanessa Blumhagen -ließen sich von den neuesten Trends im Bereich Schmuck undAccessoires inspirieren.Valentinstag lässt die Herzen aller Verliebten höherschlagen.Filigrane Herzen, das schlichte Ewigkeitssymbol und der von Strassumgarnte Love-Schriftzug betören die aktuelleValentinstags-Kollektion von Bijou Brigitte. Ein neues Dessin für dieLiebe ist das Herzschlag-Symbol der Modeschmuck- und925-Silber-Linie, das Armbänder und Ketten ziert.Federn, Pompons, Rocaille-Perlen und Tassels strahlen in denFarben des Regenbogens und verzaubern die Lieblingsschmuckstücke desKollektionsthemas "Festival of Colours". Gerne sind diese auch alsTrio oder Quartett unterwegs. Silberfarbene Ornamente alsKlebe-Tattoos freuen sich auf sonnengeküsste Haut. Da istSommer-Laune garantiert.Unter dem Motto "Beachcomber" kommt echtes Beach-Feeling auf.Basics sind Muscheln in allen Größen, Rocaille-Perlen in Nude-Tönenund federleichte Tassels. Diese Ingredienzien verzaubern Armbändchen,Ketten und natürlich die angesagten Choker. Der süße Haarkranz mitrosafarbenen Blüten lässt uns von Ibiza träumen."Geometry is Fun": Klare Linien sind diese Saison weiterhin schwerangesagt. Ob Kreis, Oktagon oder Triangel, die silber- undgoldfarbenen Anhänger sind ein cleaner Augenschmaus. Zusammen mitCreolen in verschiedenen Größen, Ringen in matter Optik oder einemschlichten gold- oder rosegoldfarbenen Zeitmesser ist der Style mitFaible zur Geometrie perfekt.Die Schmuckstücke und Accessoires aus der neuen Kollektion sind abEnde Januar 2017 in den Bijou Brigitte-Filialen und auch imOnline-Shop erhältlich.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Presseseite fürakkreditierte Journalistenhttps://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nichtfür den Pressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou Brigitte:Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund1.100 Filialen vertreten und beschäftigt rund 3.000 Arbeitnehmer. DasErfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartigeProduktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis,andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollenLadenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" überDeutschland hinaus international bekannt gemacht.Pressekontakt:PR / Modepresse / WirtschaftspresseAnnegret WittmaackTel.: +49 40 60609-289Fax: +49 40 6026409E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell