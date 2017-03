Frühlingsgefühle für Kinderfüße - Bequem, sicher und knallbunt (AUDIO)

Essen (ots) -Anmoderationsvorschlag:Es war wirklich ein langer und kalter Winter, aber jetzt ist derLenz da und wir alle haben uns nach der Sonne und wärmerenTemperaturen gesehnt. Es wird also Zeit, Garten, Haus oder Wohnungauf Vordermann zu bringen und neben dem Kleiderschrank auch denSchuhschrank auszumisten. Wenn Sie kleine Kinder haben, sollten Siedas sowieso regelmäßig machen, denn die Füße der Kleinen wachsen sehrschnell - im Kindergartenalter um bis zu drei Größen pro Jahr. Wennes nach den Kindern geht, sollten die neuen Schuhe vor allem lustigund bunt aussehen, aber das Aussehen ist nicht alles. Passen solltendie Schuhe auch, wie eine bundesweite Fußmessaktion zeigte. OliverHeinze berichtet.Sprecher: 3.000 Paar Kinderfüße wurden bei der Aktion vermessenund das Ergebnis ist alarmierend, denn 56 Prozent der Kinder tragenzu große oder zu kleine Schuhe.O-Ton 1 (Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, 0:10 Min.): "Sie rutscheneigentlich da drin oder die Füße sind verkrümmt. Und das zeigt, dassletztendlich die Kinder ständig in einer Fehlhaltung sind, die sichauf den ganzen Körper überträgt."Sprecher: Erklärt Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, Rückenexperte undSchirmherr der Fußmessaktion, die im Auftrag von elefanten und derDietrich Grönemeyer Stiftung durchgeführt wurde. Die Folgen spürt manerst als Erwachsener in Form von Rückenschmerzen...O-Ton 2 (Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, 0:07 Min.): "...oderBewegungseinschränkungen im Hals, die durch Korrigierung des Fußesoder der Fußsohle durch Einlagen verändert werden kann."Sprecher: Die Füße seiner Kinder sollte man also regelmäßigmessen, aber nicht mit der unzuverlässigen Daumenprobe. Nutzen Sielieber ein Maßsystem wie WMS!O-Ton 3 (Michèle Leyendecker, 0:13 Min.): "...das vom DeutschenSchuhinstitut in Zusammenarbeit mit der Schuhmarke Elefantenentwickelt wurde. Und das misst nicht nur die Fußlänge, sondern auchdie Ballenweite. Und dieses Maßsystem finden Sie zum Beispiel injeder Deichmann- und Rolandfiliale."Sprecher: So Michèle Leyendecker, Kinderschuhexpertin vonDeichmann. Ein Kinderschuh sollte außerdem leicht, flexibel undatmungsaktiv sein und eine rutschfeste Sohle haben - nach dem Motto:So viel Schutz wie nötig und so viel Freiheit wie möglich. Undvergessen Sie nicht, auch die Schuhe bei den Großeltern und in derSchule regelmäßig zu wechseln. Eine Sache, die aber vor allem denKindern wichtig ist, ist das Aussehen. Bei den Mädchen sind in diesemJahr Marshmallow-Farben IN.O-Ton 4 (Michèle Leyendecker, 0:34 Min.): "Das sind Flieder, Rosé,Türkis, Mint. Bei den Jungen sind es mehr Blautöne, Meeresfarben,Azur, Aqua, Türkis. Das wird bei beiden sehr gerne kombiniert mitWeiß oder Hellgrau - vor allem was die Sohlen angeht. Materialmixesind nach wie vor beliebt. Also eine Mischung aus Glatt-, Velours-oder Nubuk-Ledern. Das Ganze wird kombiniert mit Prints oder Patches.Bei den Mädchen kommen noch Millefleur-Prints dazu oder Herz- oderBlumenapplikationen. Und Metallic-Elemente sind auch nach wie vorsehr IN."Abmoderationsvorschlag:So oft es geht, sollten Sie Ihre Kinder aber barfuß laufen lassen- dann entwickeln sich die Füße der Kleinen am besten. VerlässlicheFußmessgeräte von WMS gibt es z.B. in Deichmann - und Rolandfilialenund mehr Infos unter elefanten.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Michèle LeyendeckerUnternehmenskommunikation/Corporate CommunicationsProdukt-PR/Product-PRPhone: +49 201 86 76 422Fax: +49 201 86 76 49422Michele_Leyendecker@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell