Frühlingsgefühle dank LOTTO 6aus49 / Erneuter Lotto-Millionär im Münsterland

Münster (ots) - Das Münsterland erweist sich im Frühjahr 2018 alsGarant für Millionengewinne. Am letzten Wochenende konnte einLottospieler aus dem Kreis Borken die Gewinnklasse 2 bei LOTTO 6aus49treffen. Da er bundesweit der einzige Spielteilnehmer in diesemGewinnrang war, ist seine Ausbeute im Millionenbereich. Mit dengezogenen Gewinnzahlen 8, 19, 34, 35, 40 und 49 hat der Münsterländer"Sechs Richtige" erzielt. Nur die Superzahl 8 war nicht richtig aufseinem Tippschein vorhergesagt, um den Jackpot in der Gewinnklasse 1zu knacken. Die Ausbeute von 2.501.305,90 Euro wird ihn dennochglücklich machen. Der Spielteilnehmer ist WestLotto bereitsnamentlich bekannt, da der Spieltauftrag mit einer Kundenkarte vonWestLotto gespielt wurde.WestLotto-Sprecher Axel Weber gratuliert: "2018 scheint das Jahrder Münsterländer Lottospieler zu werden. Es ist bereits der dritteMillionengewinn in dieser Region in dem erst zehn Wochen alten Jahr.Glückwunsch in den Kreis Borken." Anfang Februar waren bereits rund3,5 Millionen Euro bei der Lotterie Eurojackpot und Mitte Januar rund1,9 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49 jeweils in den Kreis Steinfurtgegangen. In Summe gibt es damit im Jahr 2018 bereits neun neueLotto-Millionäre in unserem Bundesland.Zwei weitere Großgewinne gab es am Wochenende bei derRentenlotterie GlücksSpirale. In der Gewinnklasse 6 gehen jeweils100.000 Euro in den Kreis Kleve und den Raum Bonn.Da der Jackpot bei LOTTO 6aus49 nicht geknackt wurde, warten amkommenden Mittwoch, den 14. März rund 8 Millionen Euro im oberstenGewinnrang. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen inNordrhein-Westfalen oder unter www.westlotto.de.