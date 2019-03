Frühlingsfest am 30.März 2019 / Saisonauftakt im Naturerlebnispark Panarbora (FOTO)

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) -Das wird ein Frühlingsbeginn der viel verspricht: Bei hoffentlichschönem Wetter läutet der Naturerlebnispark Panarbora am Samstag, den30. März die Sommersaison ein. Viele Attraktionen und ein Blickhinter die Kulissen warten auf die Tagesgäste.Die Highlights des Naturerlebnisparks unter kundiger Anleitungentdecken? Dies ist beim anstehenden Frühlingsfest in Panarboramöglich. Am Samstag, den 30. März wird es stündlich Führungen überden Baumwipfelpfad und auf den angeschlossenen Aussichtsturm geben,von wo man - bei guter Sicht - sogar die Umrisse des Kölner Domerkennen kann.Wem das an Aktivitäten noch nicht reicht, der ist sicherlich beimKlettern oder Bogenschießen an dem Tag genau richtig. Auch Natur- undUmweltaspekte kommen beim Saisonauftakt nicht zu kurz. Wie wäre esmit einem Blick in eine Imkerei. Wie wird eigentlich aus NektarHonig? Diese und viele andere Fragen zu der Natur im Bergischen Landwerden beim Frühlingsfest beantwortet. Die Gäste haben zusätzlich dieMöglichkeit auch einen Einblick in eine Schäferei zu erhalten.Wer Interesse an einem mehrtägigen Aufenthalt in Panarbora hat,der wird sich über die angebotenen Hausführungen durch das Team desDJH-Rheinland freuen. Hier kann man in kurzer Zeit gleich über dreiKontinente reisen: Von Afrika über Südamerika nach Asien. Und wem dasnicht reicht, der kann natürlich die Baumhäuser von Panarborainspizieren - ein weiteres Highlight des Parks. Am DJH-Infostand gibtes natürlich auch alles Wissenswerte zu einer DJH-Mitgliedschaft. Ausdem Bergischen Land werden verschiedene Organisationen beimFrühlingsfest in Panarbora eingebunden. Das THW baut eigens für dieBesucher eine Seilbahn auf und die Kreisjägerschaft eine rollendeWaldschule.Für Kinder warten weitere besondere Programmpunkte: Sei es einspezielles Kinderschminken, Eselreiten, eine Tour mit der Bimmelbahnoder unter Anleitung ein Stockbrotbacken. Auch der Heckenirrgartenkann inspiziert werden. Die obligatorische Hüpfburg für die Kleinenwird auch nicht fehlen und es gibt eine Tombola mit spannendenPreisen. Während sich die Eltern bei den hoffentlich ersten warmenSonnenstrahlen auf der Außenterrasse entspannen können, bietet derAbenteuerspielplatz für die Kinder noch weiteresEntdeckungspotential.Kinder bis 12 Jahre haben beim Frühlingsfest freien Eintritt zumNaturerlebnispark; Kinder ab 13 Jahre und Erwachsene erhaltenebenfalls eine Vergünstigung zum normalen Eintrittspreis: Sieerwerben am Eingang einen Verzehrgutschein im Wert von 5,- EUR proPerson. Der komplette Betrag kann dann im Restaurant eingelöstwerden. So wartet als Outdoorküche eine große Grillstation auf Jungund Alt.Idylle pur - Verkehrsgünstig gelegenÖstlich von Köln, ca. 50 Kilometer von der Domstadt entfernt liegtWaldbröl. Idyllisch im Bergischen Land findet man denNaturerlebnispark Panarbora. Der Park bietet sich sowohl für einenTagesausflug als auch für mehrtägige Besuche an.ÖffnungszeitenDie Öffnungszeiten des Parks für Tagesbesucher sind montags bissonntags: 09.30 - 18.00 Uhr und in der Sommersaison ab Mai bis 20.00Uhr. Letzter Zutritt zum Baumwipfelpfad ist jeweils um 17:00 Uhr (abMai jeweils um 19:00 Uhr). Panarbora hat auch an allen gesetzlichenFeiertagen geöffnet.Wir freuen uns auf Sie.Pressekontakt:Heidrun KemperKom. LeitungNaturerlebnispark und Jugendherberge PanarboraNutscheidstr. 151545 PanarboraTel.: 02291 / 90 865 - 11info@panarbora.dewww.panarbora.deRegionalmanagementDeutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. V.Düsseldorfer Str. 1a40545 DüsseldorfTel.: 0211 / 57 703 - 51E-Mail: h.kemper@djh-rheinland.deOriginal-Content von: DJH Landesverband Rheinland e.V., übermittelt durch news aktuell