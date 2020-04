Frühlingsfavoriten für kreative Trendsetter (FOTO)

Stein (ots) - Der Frühling hat Einzug gehalten, und mit den ersten warmen Sonnenstrahlen haben jetzt frische Softeisfarben Saison. Faber-Castell bringt den angesagten Pastelltrend an alle Arbeitsplätze, an denen geschrieben, gelernt, gescribbelt und kreativ gestaltet wird.Frischekick fürs Office: Ambition OpArt in Mint Green und Sky BlueDer pure Frischekick für alle Schreibtischtäter: Kugelschreiber und Füllfederhalter der Ambition OptArt Kollektion sind jetzt in zartem Mint Green und belebendem Sky Blue zu haben. Die pastelligen Töne kommen durch den speziellen optischen Effekt auf dem Schaft besonders schön zur Geltung: Das ornamentale Muster ist eine Hommage an die OpticalArt, eine stilprägende Kunstform aus den Sechzigern. Bei Mint Green zeigen sich die feinen Linien der Guillochierung in hellem Grau, bei Sky Blue in softem Orange. Cleane Akzente setzen die Front- und Endstücke aus verchromtem Metall. Der Drehkugelschreiber funktioniert mit einem Drehmechanismus, bei dem die schwarze Großraummine in Schreibstärke B aus- und eingefahren wird. Der Füllhalter ist mit einer hochwertigen Edelstahlfeder versehen. Für sicheren Halt am Day Planner oder an der Schreibmappe sorgt der gefederte Metallclip an der Kappe.Zarte Highlights setzen: Textliner in PastellImmer vernetzt und ständig online? Jetzt ist die Zeit reif für analoge Ausgleichstätigkeiten. Wer Freude am Bullet Journaling und Mood Tracking hat, kommt an Textlinern nicht vorbei. Längst haben auch kreative Trendsetter wie Studygrammer und Handletterer die bunten Marker für sich und ihre Kunstwerke entdeckt. Als saisonale Favoriten erobern jetzt Textliner in zarten Pastelltönen wie Ultramarin, Lichtgrün und Vanille die Schreibtische. Für variantenreiche Kreativität sorgt die vielseitige Keilspitze: Ob feine oder breite Linien - die Textliner gehen bei jeder Technik mit. Ein klares Zeichen für die Umwelt: Die Tinte der Marker ist wasserbasiert und eignet sich für alle gängigen Papiere. Erhältlich sind die Textliner in Pastellfarben in diversen Etuis und als besonderer Hingucker auch als Einzelstift mit angesagtem Handlettering-Print.Frühlingserwachen am Schreibtisch: Grip Pearl EditionOb Vielschreiben, Scribbeln oder Doodeln - das alles gelingt trendbewussten Teenager gleich viel besser, wenn schon der Griff zum Stift richtig Spaß macht. Die neue Grip Pearl Edition versüßt jetzt mit drei frühlingszarten Farben jedes kreative Abenteuer am Schreibtisch. Füller, Kugelschreiber und Sparkle Bleistifte mit schimmerndem Pearl-Lack in sanftem Mint, Rosé und Helltürkis punkten mit schickem Design und liegen komfortabel in der Hand. Der Füller verfügt über die charakteristische Soft-Griffzone, und seine Edelstahlfeder, erhältlich in EF, F, M und B, gleitet dank ausgefeilter Tinte-Feder-Kombination butterweich über das Papier. Der Grip Kugelschreiber ist mit dokumentenechter, nachfüllbarer Großraummine XB ausgestattet und bewältigt selbst intensive Schreibphasen mühelos. Ergänzt wird das trendige Duo um die funkelnden, mit Glitzerkappe veredelten Sparkle Bleistifte, die den Frühling ebenfalls in zartem Mint, Rosé und Helltürkis willkommen heißen.Pressekontakt:Faber-Castell AGPresseabteilung0911-99655-538 oder press-office@faber-castell.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43147/4562296OTS: Faber-CastellOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell