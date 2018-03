Frühlingserwachen mit farbenfrohem Blütenarrangement / Ranunkel, Anemone und Nadelkissen-Protea begrüßen den Frühling (FOTO)

Essen (ots) -Die kalten Wintertage sind vorüber und erste warme Sonnenstrahlenfinden ihren Weg durch die lichte Wolkendecke. Es ist ein Bouquet ausRanunkel, Anemone und Nadelkissen-Protea, das diesen saisonalenNeubeginn willkommen heißt. Die duftenden Blumen sind floraleGlücksboten und bringen die Wärme und Lebendigkeit des Frühlings indie eigenen vier Wände.Die Sonne hat über die kalten Tage Kraft getankt und gibt nun denWeg frei hin zur neuen Jahreszeit. Eine Komposition aus leuchtendenFrühlingsblumen kommt dabei besonders gut in einer schlichtenGlasvase zur Geltung. Elegant drapiert wetteifern die vollen Blütender Ranunkel und die leicht-violette Couleur der Anemone um die Gunstihrer Betrachter. Das Zusammenspiel der heimischen Ranunkel undAnemone mit den exotischen Protea-Sorten bringt einen Frische-Kick indie Wohnung und lässt die tristen Wintertage vergessen.Ob mit einem üppigen Strauß oder einer Komposition einzelnerBlumen in verschiedenen Vasen - die drei Frühlingsboten begrüßen dieneue Saison auf ihre ganz eigenen Weise. Die Ranunkel überrascht mitihrer Farbvielfalt sowie mit ihrer vollen Blütenform: Sie punktet mitleichten Tönen in Weiß, Hellgrün, Rosa und Gelb, ebenso wie mitsatten Farben in Rot, Violett und Orange. Genauso erfüllt dasFarbspektrum der Anemone alle Wünsche an den Frühlingsstart: Auch alsWindröschen bekannt, bezaubert sie als Schnittblume mit ihrem langen,zarten Stiel und einem feinen Blütenaufbau. Wie frisch aus demWinterschlaf erwacht, ragt sie ihren Kopf munter der Sonne entgegen.Angeordnet in bunten Glas- oder Porzellanvasen kommt dieUnverwechselbarkeit der einzelnen Frühlingsblumen besonders zurGeltung. Die Nadelkissen-Protea gehört zur Gattung Leucospermum undist an den warmen Küsten Südafrikas beheimatet. Das Blütenwerküberrascht mit seinem Formenreichtum: Von kurzen Blütenfortsätzen bisprächtig vollen Blütenköpfen bringen die Leucospermum-Arten einenHauch Fernweh in das heimische Interieur.Gemeinsam heißt das Blumentrio den Frühling willkommen und läuteteinen regelrechten Neuanfang ein. Dabei können die Bouquets bis zuzwei Wochen die Wohnung erhellen. Regelmäßig frisches, lauwarmesWasser in der Vase, angereichert mit kleinen Zugaben anSchnittblumennahrung, unterstützt die farbenprächtige Lebendigkeitder Blumen.Weitere Informationen zu den Frühlingsblumen und anderen Blumenauf der Blumenagenda gibt es unter https://www.Tollwasblumenmachen.deund auf https://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zu den Frühlingsblumen gibt es unter:https://bit.ly/Frühlingsblumen18Bilder zur kompletten Blumenagenda 2018 finden Sie unter:https://bit.ly/Blumenagenda-2018Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. https://www.blumenbuero.deAbdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbetenPressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell