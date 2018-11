Frühlingserwachen auf Mallorca / Mit Dertour Mandelblüten und Frühlingsluft schnuppern - geführte Wanderungen und Ausflüge zusätzlich buchbar

Köln/Frankfurt (ots) - Auf Mallorca beginnt der Frühling schon imJanuar und Februar, wenn die Mandelbäume in voller Blütenprachtstehen. Die Gäste der achttägigen Dertour-Erlebnisreise "Mallorca -Frühlingstraum und Mandelblüte" können dieses duftendeNaturschauspiel in Zartrosa erleben, bevor im März mit der Blütezeitder Zitrusfrüchte ein weiteres Highlight für die Sinne folgt. Je nachInteresse kann der Gast zusätzlich ein Ausflugs- oder Wanderpaketbuchen.Mit einem Deutsch sprechenden Reiseleiter und in der Gemeinschafteiner Gruppe besichtigen die Teilnehmer des Ausflugspaketes dieHauptstadt Palma mit der mächtigen Kathedrale, erkunden die Ostküstemit den Tropfsteinhöhlen von Porto Christo und bummeln über einenbunten Wochenmarkt mit mallorquinischen Köstlichkeiten undtraditionellem Kunsthandwerk. Von den Steilklippen bei Formentor ander Nordküste genießen sie einen grandiosen Blick auf das Meer undden malerischen Hafen von Port Pollensa. Wer das zweitägigeWanderpaket bucht, erlebt die Ostküste mit ihren sanften Hügeln undkleinen Buchten auf geschwungenen Pfaden und grünen Wegen abseits dergroßen Straßen. Die zweite Wanderung führt in die fruchtbare Mitteder Insel durch duftende Orangenhaine, Kiefernwälder undBlumenwiesen.Preisbeispiel:Spanien, "Mallorca - Frühlingstraum und Mandelblüte", 8-tägigeGruppenreise, Flug ab/bis Deutschland nach/von Mallorca, 7 Nächte imDoppelzimmer, Halbpension, Transfers lt. Programm, pro Person ab 549EUR, Ausflugspaket ab 125 EUR pro Person, Wanderpaket ab 89 EUR proPerson (Dertour).Dertour bietet diese Reise zwischen Anfang Februar und Ende April2019 an, viele Termine sind mit garantierter Durchführung.Für sportbegeisterte Gäste, die gerne in der Gruppe aktiv sind,bietet Dertour darüber hinaus spezielle Rad- und Wanderreisen aufMallorca an.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuell