Köln (ots) - Er ist der Superheld am Herd - jetzt kehrt SteffenHenssler in acht frischen Folgen "Grill den Henssler" (ab dem 2.April immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX) mit geballterkulinarischer Power zurück. Und während Moderatorin Ruth Moschner denje drei Promi-Hobbyköchen in jeder Folge auf den Zahn fühlt, hat derHamburger Spitzenkoch nur eine Mission: Die Stars in Grund und Bodenkochen! Dagegen halten wollen in der neuen Staffel unter anderemModel Alexander Keen, auch bekannt als "Honey", Profitänzer JoachimLlambi und Model Ann-Kathrin Brömmel. Dabei muss Steffen Hensslersein Können am Kochtopf diesmal nicht nur in zwei Specials unterBeweis stellen, sondern auch vor neuen Juroren.In verschiedenen Kochrunden machen sich Steffen Henssler und dreiwagemutige Promis wie immer gegenseitig mächtig Dampf. Die Starserhalten dabei Unterstützung von Kochgrößen wie Christian Lohse, RalfZacherl, Mario Kotaska, Ali Güngörmüs und Stefan Marquard. Derehrgeizige Profikoch ist bei der Zubereitung der für ihn unbekanntenGerichte indes auf sich alleine gestellt! Punkte vergeben nach jedemKochgang wieder Manager und Genießer Reiner Calmund sowie dervielfach ausgezeichnete Star-Sommelier Gerhard Retter. Außerdem musszukünftig auch der geschulte Gaumen von Sterneköchin Maria Großverzückt werden. Die Thüringerin ist eine der besten KöchinnenDeutschlands und den VOX-Zuschauern bereits aus der Koch-Competition"Kitchen Impossible" bekannt. In zwei Folgen "Grill den Henssler"wird des Weiteren der österreichische Sternekoch Johann Lafer GerhardRetter am Jury-Tisch vertreten. Gewinnt Steffen Henssler, erhält er4.000 Euro, gewinnt ein Promi, so gibt es 3.000 Euro für ihn sowie1.000 Euro für seinen Koch-Coach - die Geldbeträge werdenanschließend für den guten Zweck gespendet.Und auch in der Frühlingsstaffel der 2017 für den DeutschenFernsehpreis nominierten Koch-Show haben es Steffen Hensslersprominente Kontrahenten in sich: Während sich der Hamburger direktzum Staffelauftakt im musikalisch-kulinarischen ECHO-Spezial wahrenMusikidolen am Herd stellen muss, wartet beim großenDschungel-Spezial unter anderem Dschungelkönig Marc Terenzi auf ihn.Außerdem wollen in weiteren Folgen unter anderem Komiker Max Giermannsowie Schauspielerin Jessica Ginkel ("Der Lehrer") in der "Grill denHenssler"-Küche triumphieren. Neben den hitzigen Kochgängen gilt esfür die Stars auch wieder, Steffen Henssler mit Geschicklichkeit,Wissen und Strategie in den Küchen-Competitions den Garaus zu machen.VOX zeigt acht neue Folgen "Grill den Henssler" ab dem 2. April2017 immer sonntags um 20:15 Uhr. Die Frühlingsstaffel dererfolgreichen Koch-Show kann außerdem mit Untertiteln fürHörgeschädigte angeschaut werden.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell