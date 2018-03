Frühjahrsputz für die Heizung - jetzt optimieren und Heizkosten um 430 Euro senken / 4 von 5 Heizungen schlecht eingestellt / 30-Prozent-Förderung für hydraulischen Abgleich und Pumpentausch nutzen

Berlin (ots) - Der Winter ist vorbei - und viele Hausbesitzer sindfroh, dass ihre Heizung durchgehalten hat. 24 Jahre ist einHeizkessel im Durchschnitt in Deutschland alt. Anders gesagt: ZweiDrittel der rund 21 Millionen Heizungen in Deutschland sind veraltet.Hinzu kommt, dass mehr als 80 Prozent der Anlagen nicht optimaleingestellt sind. Damit verschenken Hausbesitzer jedes Jahr baresGeld und das Klima wird unnötig belastet."Es muss nicht immer ein neuer Kessel sein - in vielen Fällensollte eine Heizanlage einfach optimiert werden", sagt Wiebke Lübben,Heizungsexpertin der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online."Die jährlichen Heizkosten sind in einem durchschnittlichenEinfamilienhaus bei einer gut eingestellten Heizung im Schnitt rund430 Euro niedriger als bei einer schlecht eingestellten Heizung.Nicht zu vergessen: Für viele Maßnahmen zur Heizungsoptimierungerhalten Verbraucher eine Förderung von 30 Prozent."Das Frühjahr ist der richtige Zeitpunkt, um die Heizanlage unterdie Lupe zu nehmen. Denn jetzt bleibt Hausbesitzern ausreichend Zeitfür eine gute Planung, die Suche nach dem richtigen Handwerker unddas Umsetzen der Maßnahme vor dem nächsten Winter. WoraufHausbesitzer dabei achten sollten, erfahren sie aufwww.meine-heizung.de.Hydraulischer Abgleich - Sparpotenzial: 90 Euro pro JahrBeim hydraulischen Abgleich stellt der Handwerker die Heizung soein, dass die Heizwärme dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Daserhöht den Wohnkomfort und spart Heizkosten. Ob ein Abgleich gemachtwerden sollte, können Verbraucher mit dem kostenlosen WärmeCheck aufwww.meine-heizung.de/wärmecheck selbst herausfinden. Nach Abzug derFörderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA) kostet ein Abgleich im Schnitt 690 Euro. Die anschließendeHeizkosten-Ersparnis in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus:rund 90 Euro pro Jahr.Alte Thermostate tauschen - Sparpotenzial: 150 Euro pro JahrThermostatventile gehören zu den am meisten unterschätzten Teilender Heizungsanlage. Wegen veralteter Thermostate geht oft eine MengeEnergie verloren. Als Faustregel gilt: Thermostate sollten ersetztwerden, wenn sie älter als 15 Jahre sind. In einem Einfamilienhauslassen sich durch den Wechsel zu elektronischen Thermostaten imSchnitt rund 150 Euro pro Jahr sparen.Heizungspumpe tauschen - Sparpotenzial: 100 Euro pro JahrVier von fünf Heizungspumpen in Deutschlands Kellern sindveraltet. Anstatt sich dem tatsächlichen Bedarf anzupassen, laufensie stets mit der gleichen Drehzahl - und verbrauchen dadurch 80Prozent mehr Strom als notwendig. Mit einer Hocheffizienzpumpe könnenHausbesitzer die Stromkosten der Pumpe deutlich senken unddurchschnittlich rund 100 Euro pro Jahr sparen. Ein Pumpenaustauschkostet Dank der 30-Prozent-Förderung durch das BAFA in einemEinfamilienhaus im Schnitt etwa 300 Euro. Ob sich ein Pumpentauschrechnet, finden Verbraucher mit dem PumpenCheck aufwww.meine-heizung.de/pumpencheck heraus.Heizungswasser entgasen - Sparpotenzial: 90 Euro pro JahrEgal ob Blubbern oder Pfeifen - wenn Heizkörper Geräusche machen,sollten Hausbesitzer handeln. Denn die "Heizungsmusik" zeigt, dasssich zu viel Luft im Heizungswasser befindet. Dadurch läuft dieAnlage nicht mehr effizient, die Kosten steigen. Deshalb sollteHeizwasser entgast werden. Wer das nicht immer wieder per Hand machenwill, kann im Frühjahr oder Sommer technische Hilfsmittel dafüreinbauen lassen. So steigt die Effizienz des Heizsystems. Pro Jahrlassen sich in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus rund 90 Eurosparen.Für die Rechenbeispiele wurde ein durchschnittlichesEinfamilienhaus mit 125 m2 Wohnfläche und Baujahr 1983 sowie eineErdgas-Zentralheizung und ein Heizenergieverbrauch vor der Maßnahmevon 19.000 Kilowattstunden (kWh) angenommen.Hinweis für die Redaktionen:Eine Infografik zu Ersparnissen durch die Heizungsoptimierung kannmit Quellenangabe ("www.co2online.de") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Dieses und weiteres druckfähigesBildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.Über "Meine Heizung kann mehr" und co2online"Meine Heizung kann mehr" (http://www.meine-heizung.de) ist eineKampagne der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. DieOstfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften istwissenschaftlicher Partner. Gemeinsam mit einembranchenübergreifenden Netzwerk - mit Partnern aus Verbänden,Wirtschaft und Fachmedien - werden Verbraucher über persönlicheEffizienzpotenziale informiert und motiviert, diese zu nutzen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(http://www.co2online.de) setzt sich für die Senkung desklimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. 