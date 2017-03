Frühjahrsputz bei den Finanzen / Hausbesitzer sollten Anschlussfinanzierung überprüfen / Schneller schuldenfrei durch Frühjahrscheck / Drei kurze Fragen helfen bei Ermittlung des Einsparpotenzials

München (ots) - Wenn die Tage wieder länger werden, sollten Haus-und Wohnungsbesitzer die Gelegenheit nicht nur für den alljährlichenFrühjahrsputz am Objekt und im Garten nutzen. So sollte dasGroßreinemachen idealerweise auch einen prüfenden Blick auf dieUnterlagen der laufenden Baufinanzierung beinhalten. "Mit einemkurzen Check der Finanzierungsbedingungen können Eigenheimbesitzerihre Anschlussfinanzierung gezielt und ohne Zeitdruck aufOptimierungsbedarf prüfen. Oft lässt sich erheblich Geld sparen unddie Schuldenfreiheit beschleunigen", erklärt Michiel Goris,Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG. Die wichtigsten dreiFinanzcheck-Fragen hat Interhyp, Deutschlands größter Vermittlerprivater Baufinanzierungen, nachfolgend zusammengestellt.Check-Frage 1: Wann endet die Zinsfestschreibung meines Darlehens?Bei Ende der Sollzinsbindung ist meist eine Restschuld übrig, fürdie wieder ein neuer Kredit abgeschlossen werden muss. "VielenEigenheimbesitzern ist jedoch nicht bewusst, dass sie die Zeit vorAblauf der Zinsbindung nutzen können, um in Ruhe verschiedeneAngebote einzuholen und zu vergleichen - schließlich haben sie dannmeist auch problemlos die Möglichkeit, ihre Bank zu wechseln", rätGoris. Besonders Anschlussfinanzierungen, die in den nächsten sechsbis zwölf Monaten anstehen, können in der Regel zu den heutigenNiedrigzinsen abgeschlossen werden. Von dem aktuellen Zinsniveaukönnen aber auch Darlehensnehmer profitieren, deren Sollzinsbindungerst innerhalb der nächsten fünf Jahre ausläuft: MittelsForward-Darlehen kann gegen Zahlung eines Aufschlags der aktuelleZinssatz bis zu 60 Monate im Voraus garantiert werden.Check-Frage 2: Wie hoch ist meine Tilgungsrate inzwischen?"Wer in der Vergangenheit einen Baukredit mit zwei ProzentAnfangstilgung begonnen hat, kann bei seiner Anschlussfinanzierungdeutlich aufstocken", sagt Goris. Da der Tilgungsanteil bei einemklassischen Annuitätendarlehen monatlich ansteigt, hat sich dieanfängliche Tilgungshöhe zwar schon automatisch erhöht. "Wir ratenAnschlussfinanzierern im Zinstief jedoch, mindestens die Höhe ihrerbisherigen Monatsrate beizubehalten. Durch die Zinsersparnis lässtsich die Tilgung so ohne Mehrkosten zusätzlich intensivieren", soGoris. Im Durchschnitt liegt die Tilgungshöhe beim Anschlusskreditbei fünf Prozent.Check-Frage 3: Wie hat sich meine Einkommenssituation verändert?Lebensumstände ändern sich über einen Zeitraum von fünf oder zehnJahren. Deshalb sollten Immobilienbesitzer das damalige Einkommen mitden heutigen Einkünften vergleichen: Sind beispielsweise Belastungenwie Ratenkredite inzwischen weggefallen oder hat sich das Gehalterhöht? Dann ist eine an die veränderte Einkommenssituationangepasste Tilgungsrate sinnvoll. Goris: "Jeder zusätzlich für dieTilgung eingesetzte Euro verkürzt den Zeitraum, bis das Eigenheimvollständig abbezahlt ist. Gerade bei der aktuellen Zinslage stellteine erhöhte Tilgungsrate nicht nur eine sichere, sondern auchrenditestarke Investition dar."Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führendenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell