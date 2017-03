Frühjahrskur fürs Auto: Salz und Schmutz gründlich entfernen / TÜV Rheinland: Bremsflüssigkeit und Stoßdämpfer an den Prüfstellen checken lassen / Kaffeepulver beseitigt Gerüche

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Köln (ots) - Streusalz, Splitt, Schneematsch und Schmutz machendem Auto im Winter mächtig zu schaffen. Deshalb steht jetzt eingründlicher Frühjahrsputz von innen und außen an. "Das sorgt für mehrFahrsicherheit und dient gleichzeitig dem Werterhalt des Fahrzeugs",erklärt Steffen Mißbach, Kraftfahrtexperte von TÜV Rheinland.Besonderes Augenmerk gilt dem Rostbefall an der Bremsanlage. DenBremsen-Check sollte jedoch besser eine Fachwerkstatt erledigen. DieTÜV Rheinland-Prüfstellen bieten darüber hinaus zum Start in denAutofrühling einen Bremsflüssigkeits- und Stoßdämpfertest an.Politur schützt vor aggressivem VogeldreckVor der Fahrt durch die Waschanlage Felgen, Radkästen,Seitenschweller und Unterboden mit dem Dampfstrahler sorgfältigreinigen. Dabei auf ausreichend Abstand achten, um den Lack nicht zubeschädigen. An Türfalzen und Karosserieritzen mit einem weichenSchwamm den Schmutz entfernen. Nach der Wäsche den Lack checken.Dabei Steinschlagschäden mit dem Lackstift ausbessern, damit sichdort keine Rostnester bilden. Eine Politur schützt die Autohautzusätzlich gegen aggressiven Vogelkot oder Baumharz. GründlichesLüften zieht die Winterfeuchtigkeit aus dem Innenraum. Das verhindertKorrosion. Auch alte Zeitungen unter den Fußmatten ziehen dieFeuchtigkeit aus den Bodenteppichen. Kaffeepulver im Fußraumbeseitigt muffige Gerüche im Wagen. Anschließend einfach absaugen.Mit einer alten Zahnbürste oder Wattestäbchen lassen sich schwerzugängliche Stellen und Lüftungsgitter wirkungsvoll reinigen.Belag auf der Windschutzscheibe entfernenSaubere Scheiben sorgen für bessere Sicht und damit mehrSicherheit. Das lange Fahren mit Heizung und Gebläse hinterlässteinen schmierigen Belag auf dem Glas. Der kann bei tief stehenderSonne oder Nachtfahrten zu gefährlichen Reflexen führen. Deshalb dieFenster am besten mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger abwischen."Wenn zudem die Scheibenwischer Schlieren auf der Windschutzscheibehinterlassen, müssen sie unbedingt ersetzt werden", sagt TÜVRheinland-Fachmann Mißbach. Übrigens: Spritfresser wie Skiträger oderDachboxen nicht länger als unbedingt notwendig benutzen, denn sieerhöhen den Kraftstoffverbrauch.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell